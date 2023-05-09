По завету командира

Не он один тяжело воспринял смерть своего боевого товарища в суровое военное лихолетье. «Мы, пограничники, защищавшие Кавказ от нарушителей извне и местных прес­тупников, стали злее. И не раз наше подразделение вступало в бой. И мы с честью выходили из сложнейших положений», – рассказывает столетний ветеран Великой Отечественной войны, живущий в п. Отеген Батыр Илийского района.

Именно здесь, на Кавказе, уроженец далекого Аксуского райо­на Талды-Курганской области не раз смотрел смерти в лицо. Годы, проведенные в армии, – с 1942 по 1949-й – стали для него школой жизни.

Фронтовая закалка помогла быст­ро освоиться и на гражданке. Он сделал свой выбор, став милиционером. Вся его жизнь связана с борьбой с преступностью. В родном районе он завоевал большой авторитет среди сослуживцев. Как опытного оперативника его в дальнейшем переводят на службу в Жамбылский РОВД Алматинской области. Здесь он был вначале заместителем начальника, а затем и начальником. Когда по выслуге лет вышел на пенсию, переехал в Илийский район и работал замес­тителем прокурора. А с 1978 года стал прокурором района.

И где бы ни трудился Танирберген Толганбаев, всегда жил по завету своего фронтового командира и товарища лейтенанта Воробьева. Был честен по отношению к людям, требователен к себе. Даже лишней копейки не нажил. Живет в трехкомнатной квартире в панельном доме, полученной еще в 80-е годы прошлого столетия. И это неудивительно, ведь он всегда ставил интересы общества превыше своих. Не любил фальшь и очковтирательство, о недостатках говорил прямо. Так учил и своих детей. Кстати, двое из них пошли по стопам отца, став блюстителями порядка. Сын Канатжан – майор милиции в отставке, а дочь Маржан ушла на пенсию в звании подполковника.

Как-то Танирбергена Толган­баева спросили: «Наверное, потом легче было, чем на фронте?» На что ветеран ответил: «В то время никто тебя не спрашивал, где служить: направили – значит, так надо. И наш участок погранзоны был не менее опасен, чем фронт. И у нас погибали люди, и у нас были бои, которые продолжались по несколько суток». Помнит фронтовик, как хоронили на заставе ребят. Так, от пули преступника погиб командир отделения, сержант Якушев, были среди погибших и земляки…

– К смерти нельзя привыкнуть, – говорит аксакал. – Любая потеря – это боль, которая не утихает с годами. Помню, как мужественно мы переживали гибель лейтенанта Воробьева. Он для нас был и братом, и другом, и советчиком. В свободное время рассказывал всякие случаи из жизни и всегда в конце своего повествования повторял, что каждый солдат, каждый человек должен всегда быть честным, делать добро и никогда не решать свои проблемы за счет других.

Эту заповедь воин из Казахстана пронес с собой через всю жизнь.