По завету командира

Свежий выпуск
90
Алим Анапьянов, Алматинская область

На всю жизнь запомнил рядовой Советской армии Танирберген Толганбаев слова своего друга и командира, который учил быть честными, смелыми и справедливыми.

Не он один тяжело воспринял смерть своего боевого товарища в суровое военное лихолетье. «Мы, пограничники, защищавшие Кавказ от нарушителей извне и местных прес­тупников, стали злее. И не раз наше подразделение вступало в бой. И мы с честью выходили из сложнейших положений», – рассказывает столетний ветеран Великой Отечественной войны, живущий в п. Отеген Батыр Илийского района.

Именно здесь, на Кавказе, уроженец далекого Аксуского райо­на Талды-Курганской области не раз смотрел смерти в лицо. Годы, проведенные в армии, – с 1942 по 1949-й – стали для него школой жизни.

Фронтовая закалка помогла быст­ро освоиться и на гражданке. Он сделал свой выбор, став милиционером. Вся его жизнь связана с борьбой с преступностью. В родном районе он завоевал большой авторитет среди сослуживцев. Как опытного оперативника его в дальнейшем переводят на службу в Жамбылский РОВД Алматинской области. Здесь он был вначале заместителем начальника, а затем и начальником. Когда по выслуге лет вышел на пенсию, переехал в Илийский район и работал замес­тителем прокурора. А с 1978 года стал прокурором района.

И где бы ни трудился Танирберген Толганбаев, всегда жил по завету своего фронтового командира и товарища лейтенанта Воробьева. Был честен по отношению к людям, требователен к себе. Даже лишней копейки не нажил. Живет в трехкомнатной квартире в панельном доме, полученной еще в 80-е годы прошлого столетия. И это неудивительно, ведь он всегда ставил интересы общества превыше своих. Не любил фальшь и очковтирательство, о недостатках говорил прямо. Так учил и своих детей. Кстати, двое из них пошли по стопам отца, став блюстителями порядка. Сын Канатжан – майор милиции в отставке, а дочь Маржан ушла на пенсию в звании подполковника.

Как-то Танирбергена Толган­баева спросили: «Наверное, потом легче было, чем на фронте?» На что ветеран ответил: «В то время никто тебя не спрашивал, где служить: направили – значит, так надо. И наш участок погранзоны был не менее опасен, чем фронт. И у нас погибали люди, и у нас были бои, которые продолжались по несколько суток». Помнит фронтовик, как хоронили на заставе ребят. Так, от пули преступника погиб командир отделения, сержант Якушев, были среди погибших и земляки…

– К смерти нельзя привыкнуть, – говорит аксакал. – Любая потеря – это боль, которая не утихает с годами. Помню, как мужественно мы переживали гибель лейтенанта Воробьева. Он для нас был и братом, и другом, и советчиком. В свободное время рассказывал всякие случаи из жизни и всегда в конце своего повествования повторял, что каждый солдат, каждый человек должен всегда быть честным, делать добро и никогда не решать свои проблемы за счет других.

Эту заповедь воин из Казахстана пронес с собой через всю жизнь.

#казахстан #память #награды #ветераны #ВОВ #фронтовики

Популярное

Все
В Усть-Каменогорске команда прогулочного теплохода спасла на Иртыше людей
Уникальный костяной гарпун был найден в ходе раскопок поселения Ботай на территории Северо-Казахстанской области
Девять домов сгорели, сорок человек эвакуировали – таков итог воскресного пожара в Петропавловске
В Астане состоялся Республиканский турнир по робототехнике, участие в котором приняли 260 детей со всех регионов страны
Бережно хранят память о Великой Отечественной войне сотрудники алматинского филиала Государственного военно-исторического музея Вооруженных сил РК, где собрано более десяти тысяч экспонатов
Акбию Ракову в этом году исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Если бы подвиг воина получил должную оценку, то мы отметили бы юбилей Героя Советского Союза
Житель Сырдарьинского района Кызылординской области Яхия Тасыров, несмотря на то, что возраст у него – за сто лет, – один из самых активных местных ветеранов
На пути к Солнцу
«Кызылжар» теряет очки
Жизнь фронтовика, казправдинца Александра Егорова была словно роман, а его книги – о настоящей жизни
Два в одном
Охраняя морские рубежи
С любовью к каждой ноте
Указ Президента Республики Казахстан
Сквозь огонь войны к мирной жизни
По завету командира
Указ Президента Республики Казахстан
Ветераны Великой Отечественной войны Абдыгали Каймолдин и Иван Гапич удостоены высшего звания «Халық қаһарманы»
Ученый, интеллигент, гражданин
Сталинградские соколы в кустанайском небе
Найдено тело девочки, пропавшей почти месяц назад в Атырау
Жительница Сатпаева Ирина Ким самостоятельно выучила казахский язык – без учебников и курсов. Секретного метода нет, помогло общение
Антикор вступился за аграриев Карагандинской области, которые по вине чиновников чуть не лишились льготного дизтоплива
Причины отказа в процедуре банкротства физлиц назвали в Минфине
4-5 мая в столице пройдет финал турнира по робототехнике Robotek Grand Tournament 2023
Летчики армейской авиации Сил воздушной обороны Вооруженных сил РК освоили навыки сложного пилотажа
"Похищение человека" в одном из дворов Экибастуза напугало горожан
Единовременную социальную помощь в размере 360 МРП в Шымкенте получат три участника Великой Отечественной войны
Юниорская сборная Казахстана досрочно вышла в четвертьфинал квалификации чемпионата мира
В Алматинском соединении Десантно-штурмовых войск прошло торжественное чествование солдат, убывающих домой
Рыба массово погибла в озере Жартас Карагандинской области
Бизнесмены Казахстана и Таджикистана заключили экспортные контракты на $1,8 млрд
Заявка на рекорд: 500 км пробежит армейский спортсмен
Мойщик окон сорвался с 7-го этажа в Астане
США отменят требование о вакцинации от коронавируса для прибывающих в страну
2 энергоблока аварийно отключились на МАЭКе
Подросток открыл стрельбу в школе в Белграде
В автобус с пассажирами выстрелил мопедист в Алматы
Не ошибается тот, кто ничего не делает
Недавно в поселке Кендала Талгарского района зоозащитники обнаружили яму, в которой находились трупы сотен собак
Элеватор горит в Костанайской области
Из-за отсутствия планов детальной планировки в Костанае остановилось строительство многоэтажек
Более тысячи водительских удостоверений продала преступная группа в Костанайской области
Наиболее эффективными двухмесячные курсы казахского языка становятся для… супругов
Выдачу водительских удостоверений приостановили в Костанайской области
Телерадиовещание временно отключат в Казахстане
Правосудие Казахстана: в контексте преобразований
Дом-"крепость" обокрал вор-рецидивист в Караганде
Затопить нельзя сохранить
Приговор по делу о хищении миллиардов на ТЭЦ вынес суд в Таразе
Почему в Казахстане слабый интернет, объяснил Мусин
Смаилов встретился с представителями творческой интеллигенции Абайской области
Двух детей спасли из задымленной квартиры полицейские Кызылорды
Беглого убийцу спустя 20 лет задержали в Казахстане
Пять новаций Социального кодекса
Ногу пожилой женщины "зажевал" эскалатор в Кокшетау
Карагандинец одним ударом убил 19-летнего парня
Смог в Астане объяснили помутнением атмосферы
Максимально приближенные к боевым условиям антитеррористические учения пройдут в Астане
3-летний ребенок заперся в квартире с включенной газплитой в Костанае

Читайте также

Главное – внимание
От Сарысая до Берлина
Сталинградские соколы в кустанайском небе
С любовью к каждой ноте

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]