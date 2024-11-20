Победа в мировом финале гонок Lamborghini

Это был мировой финал по итогам трех серий турнира, проходивших в Северной Америке, Европе и Азии. Финишный заезд 2024 года собрал 67 участников на знаменитых автомобилях Lamborghini Huracan со всего мира. В этом сезоне флаг Республики Казахстан поднимался пять раз, а ARTLine стала одной из самых успешных команд, завоевав лидирующие места среди других со всего мира.

В 2024-м чемпионом мира стал Егор Оруджев – молодой гонщик из ARTLine, который является продолжателем побед нашей команды. В 2015, 2019 и 2023 годах чемпионом мира становился Шота Абхазава – казахстанский бизнесмен, создатель команды, участвующий в категории Lamborghini Cup. Отметим, что в команде есть еще один пилот – Найджел Байли, гонщик с ограниченными возможностями, управляющий автомобилем с пол­ностью ручным управлением.

ARTLine – гоночная команда, соз­данная в 1998 году вместе с конструкторским бюро ARTLine Engineering, проектирующим и выпускающим спортивную технику, включая гоночные автомобили международного класса «Формула-3» под маркой ArtTech. За четверть века в бюро разработано более 20 проектов гоночных автомобилей, построено более 30 гоночных автомобилей, из них 17 машин международного класса, команда участвовала в девяти мировых гоночных сериях.