Победили коронавирус еще 73 казахстанца

Коронавирус
Коллаж Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов
За прошедшие сутки 73 казахстанца выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazpravda.kz.

Как сообщает официальный сайт coronavirus2020.kz, выздоровление пациентов по регионам: город Нур-Султан – 9, город Алматы – 4, Актюбинская область – 2, Алматинская область – 3, Атырауская область – 6, Карагандинская область – 10, Костанайская область – 9, Павлодарская область – 18, Северо-Казахстанская область – 8, Туркестанская область – 4.

Итого выздоровевших в Казахстане - 105566.

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