Победили коронавирус еще 73 казахстанца

За прошедшие сутки 73 казахстанца выздоровели от коронавирусной инфекции, передает Kazpravda.kz.
Как сообщает официальный сайт coronavirus2020.kz, выздоровление пациентов по регионам: город Нур-Султан – 9, город Алматы – 4, Актюбинская область – 2, Алматинская область – 3, Атырауская область – 6, Карагандинская область – 10, Костанайская область – 9, Павлодарская область – 18, Северо-Казахстанская область – 8, Туркестанская область – 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 105566.
Как сообщает официальный сайт coronavirus2020.kz, выздоровление пациентов по регионам: город Нур-Султан – 9, город Алматы – 4, Актюбинская область – 2, Алматинская область – 3, Атырауская область – 6, Карагандинская область – 10, Костанайская область – 9, Павлодарская область – 18, Северо-Казахстанская область – 8, Туркестанская область – 4.
Итого выздоровевших в Казахстане - 105566.