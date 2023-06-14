Победили вопреки

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Дина Боранбаева

В Талдыкоргане чествовали спортсменов, вернувшихся с наградами республиканских соревнований для детей и взрослых с ограниченными возможностями.

фото Руслана Кадырова

Республиканский чемпионат по бочча и инклюзивный спортивный фестиваль Children Paralympic Games собрали в Астане более 400 особенных спорт­сменов разных возрастов со всего Казахстана, которые соревновались в 14 видах спорта. Среди них – футбол, карате, плавание, инклюзивные танцы и бочча. Этот паралимпийский вид спорта в нашей стране активно развиваться начал не так давно. Однако увлекательная игра на ловкость и точность пользуется огромной популярностью, и принимают участие в ней люди даже с очень тяжелыми поражениями опорно-двигательной системы.

Жетысуские игроки в бочча проявили себя во всей красе: все девять спортсменов вернулись с наградами, завоевав пять золотых медалей, два «серебра» и две «бронзы».

В индивидуальном зачете ­Куаныш Аскарбеков стал чемпионом Казахстана по классу ВС2, обеспечив себя путевкой на IV Азиатские паралимпийские игры в китайском Ханчжоу. Другие спортсмены получили награды в парных и командных состязаниях. В зависимости от диагноза участников делят на девять категорий, согласно спортивной классификации.

– Бочча – игра на точность и стратегическое мышление, – рассказывает талдыкорганка Эльмира Смагулова. – Прежде чем кидать шар, необходимо хорошо продумать ход. Если вдруг твой соперник перекрыл своим шаром дистанцию, надо как-то его разблокировать, не перекрыв его будущие ходы. Это не так просто, как кажется.

Не скрывает своей радости и старший тренер области Жетысу по бочча Данель Уальбай:

– В мае нынешнего года мы провели областной чемпионат, отобрав лучших игроков, которые достойно представили наш край. В прошлом году на республиканских играх мы завоевали четыре медали, в этот раз – уже девять. Надеюсь, в следующий раз сможем привезти еще больше «золота».

Мечтают паралимпийцы и об улучшении условий для тренировок: пока у ребят нет отдельного зала со специальным паркетным покрытием. Не создана в регионе и областная федерация по бочча. Однако спортсмены не унывают: пасовать перед трудностями – не в их характере.

#Спорт #Талдыкорган #соревнование #бочча #параолимпийцы

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