В честь 80-летия Великой Победы в Доме культуры им. А. Токмагамбетова прошла поэтическая мушайра среди молодых поэтов.

Фото: Ансар Кауленов

Ценные призы, учрежденные городской централизованной библиотечной системой, оспорили 11 молодых акынов областного центра.

Как сообщил глава городского отдела культуры и развития языков Жагыпар Тажмаханов, цель конкурса – популяризировать значимость Великой Победы и на примерах героизма участников Великой Отечественной войны формировать в сознании подрастающей молодежи нравственные качества патриотизма, любви к Родине и готовности к ее защите.

Мастерство и талант участников поэтического конкурса оценивало жюри в составе поэтессы, лауреата Международной литературной премии «Алаш» Каршыги Есимсеитовой, Отличника информационной сферы РК, лауреат премии «Туран» Дуйсенбека Аяшулы и поэта Габита Кадирбая.

По итогам выступлений Гран-при мушайры завоевала студентка Кызылординского педагогического высшего колледжа имени М. Маметовой Шадыман Темиршекызы. Приз за первое место вручен студенту Кызылординского университета имени Коркыта Ата Нуркелды Утепбергену, второе место - студентке колледжа «Сейхун» Акерке Альхожа. А награды за третье место разделили студенты Кызылординского аграрно-технического высшего колледжа имени И. Абдукаримова Нуртлеу Дуйсенбай и Турсынбай Кудайберген.