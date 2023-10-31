Установку блокпостов вокруг Астаны объяснили в полиции

Стражи порядка будут проверять документы всех въезжающих в столицу

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Почему полиция Астаны перешла на усиленный режим работы и для чего вокруг столицы поставили блокпосты, объяснили в ДП, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"В связи с предстоящим в столице проведением крупных общественно­-политических мероприятий с участием глав зарубежных государств, для обеспечения должного уровня охраны правопорядка и безопасности, личный состав департамента полиции переведен на усиленный вариант несения службы", - сообщили в пресс-службе.

По данным департамента, с 08.00 часов 31 октября по периметру города выставляются 7 блокпостов по направлениям городов Караганда, Косшы, Кокшетау, Павлодар, а также поселков Коргалжын, Астраханка, и на подъезде в международный аэропорт (со стороны города) для проверки документов граждан, а также автомашин на наличие запрещенных веществ.

"Жителей и гостей города просим отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям", - добавили в департаменте полиции Астаны.

Напомним, ранее сообщалось о том, что президент Франции и лидеры стран ОТГ посетят Казахстан.

1 ноября по приглашению президента Касым-Жомарта Токаева состоится официальный визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Казахстан.

2 ноября Астану с официальным визитом посетит премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

3 ноября в столице Казахстана состоится юбилейный X саммит Организации тюркских государств (ОТГ).