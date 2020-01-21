Почему автомобили из Армении не должны использоваться на общих дорогах, пояснил Шакуов

Президент ООО "Общая дорога" Арсен Шакуов на брифинге в СЦК при Президенте РК объяснил, почему автомобили из Армении не должны использовать на дорогах общего пользования, передает корреспондент Kazpravda.kz.
"Как руководитель общественной организации, хочу заявить, что наша организация создана для развития и популяризации разъяснения правил дорожного движения, а также повышения безопасности дорожного движения. В качестве основного момента хотелось бы обратить внимание лиц, приобретающих автомобили в Армении, какими принципами они руководствуются, когда покупают машину, которая на рынке у нас стоит порядка 50 тысяч долларов, а там они приобретают за 5 тысяч долларов всего! Соответственно, понятно же, что эта машина либо серьезно повреждена, либо технически она не должна эксплуатироваться на дорогах общего пользования", – сказал спикер.
По его словам, данные такой машины должны быть официально признаны непригодными, потому что такая ценовая политика связана с дешевой таможенной очисткой и другими моментами, такие автомобили не подходят для эксплуатации гражданами.
"Второй вопрос, который хотелось бы разъяснить, – полгода назад КГД заявлял о том, что с 1 января 2020 года будут введены соответствующие нормы, и МВД обяжет ставить на учет такие машины. Тогда люди не обратили внимания на такую новость. МВД заявило о том, что готово ставить на учет такие машины, и у нас поднялось общественное мнение негативного формата. Я заметил на сегодня такую проблему, что некоторые сомнительные общественные деятели пользуются данным моментом и мошенническим путем обещают решить какие-то там проблемы, собирают определенные деньги, одну-две тысячи тенге. По мне, это все делается для того, чтобы просто обмануть граждан", – заявил Шакуов.
Он отметил, что обществу не надо поддаваться всеобщей панике, необходимо просто понять, что есть порядок и правила, отступать от которых будет нецелесообразно.
Напомним, ранее Министерство внутренних дел РК призывало казахстанцев зарегистрировать транспорт
, состоящий на иностранном учете.