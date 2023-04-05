"Почему бы и нет?" – депутат Каракат Абден о своем предложении ввести налог на брак с иностранцами

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Вновь назначенный депутат Мажилиса Каракат Абден, отвечая на вопрос журналистов в Мажилисе о том, намерена ли она на своей новой должности продолжать настаивать на своем предложении ввести налог на брак казахстанок с иностранными гражданами, отметила, что все ее идеи найдут продолжение, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Одно могу сказать: все, что я говорила, все мои идеи, все вопросы, которыми я занималась, они все найдут продолжение в последующей деятельности. То, что вы сейчас говорите, нужно распаковывать, нужно объяснять, как это будет. Почему бы и нет? Однозначно», - сказала депутат Мажилиса Парламента РК.