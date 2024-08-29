Почему КАСУ стал первым в Казахстане университетом с иностранным участием

фото из архива "КП"

У истоков появившегося на востоке страны первого в Казахстане вуза с иностранным участием (таковым он оставался долгие 30 лет) стоял академик НАН РК Ережеп Мамбетказиев. Это была очередная его дерзкая инновация. До этого он на базе провинциального педагогического института в Усть-Каменогорске создал Восточно-Казахстанский госуниверситет, третий после КазГУ и КарГУ вуз такого ранга в Казахстане. Еще раньше, в конце 80-х, апробировал тут же, в Усть-Каменогорске, Болонский процесс, повсеместно принятый сегодня казахстанским образованием.

– Мы тогда совместно с коллегами из МГУ имени Ломоносова провели эксперимент по переносу западной модели образования на отечественную почву, – вспоминает Ережеп Мамбетказиев. – Все началось с приезда в наш пединститут комиссии Минобразования КазССР. Интересный разговор состоялся тогда с одним из ее «эмиссаров» – Ниной Подольской. Мы задумали выдавать студентам учебный материал разными порциями, в зависимости от способностей и знания иностранных языков. Подольской идея понравилась. Она предложила нам подготовить служебную записку на имя председателя Госкомитета СССР по народному образованию Геннадия Ягодина. Наше ходатайство было услышано, вскоре появился приказ о внедрении системы многоуровневого образования, как это принято на западе. Его экспериментальными площадками стали МГУ, ЛГУ и Усть-Каменогорский государственный педагогический институт.

В начале 90-х эту систему – «бакалавр, магистр, доктор PhD» – Казахстан внед­рил первым среди стран Содружества. После чего я обратился к руководству страны с предложением посылать самых одаренных выпускников казахстанских школ на учебу в лучшие зарубежные университеты. Так появилась государст­венная программа «Болашак». В те годы, когда она только зарождалась, страна нуждалась в креативных личностях. Тогда мне, ректору теперь уже Восточно-Казахстанского государст­венного университета, появившегося в 1991 году на базе Усть-Каменогорского пединститута, было предложено возглавить Министерство образования и науки, где я проработал в составе двух первых правительств РК.

– Вас называют пионером многих образовательных инноваций в Казахстане. Каково это – быть первым?

– Если бы я боялся неизбежных трудностей, так ничего бы и не создал за свою долгую профессиональную жизнь. Наверное, по природе мне всегда было присуще стремление к совершенству, каких бы усилий это ни стоило. При этом сознание четко и объективно оценивало неминуемые сложности новаторского пути. Тем более что это происходило в начале 90-х. Это, мы все помним, были чрезвычайно трудные для страны годы, а тут еще предстояло преодолеть консерватизм прошлого. Пришлось проявлять настойчивость, убеждать, идти на риск.

Вспомним, как создавались региональные университеты. Вслед за Восточно-Казахстанской они появились в Павлодарской, Атырауской, Акмолинской, Петропавловской, Талдыкорганской областях. Ведь речь шла о целенаправленной подготовке кадров именно для конкретного региона с учетом его специфики и потребностей.

Жизнь подтвердила обоснованность и всех остальных инноваций, предпринятых в те годы, – тестирование, трехъязычие, непрерывность образования, частные вузы и так далее. Особое место занимает, конечно, государственная программа «Болашак». Ее принятию сопротивлялись даже в высших эшелонах власти. Оппоненты в качестве доводов приводили высокую стоимость обучения за рубежом и возможную опасность невозвращения выпускников в Казахстан. В 1993 году, когда она внед­рялась, учителя не получали зарплату, пенсионеры – пенсию, в обиход вошло слово «бартер». А тут 500 выпускников казахстанских школ предлагалось отправлять в США, Германию, Францию, Японию, Китай… За каждого нужно было платить не менее 25–30 тысяч долларов в год. Однако время показало, что игра стоила свеч. Выпускники «Болашака» заняты сегодня на престижных должностях в Правительстве, акиматах и крупных отечественных компаниях. Но настораживает неправомерная критика отдельных субъектов в адрес выпускников программы. Якобы от них нет ожидаемого результата. Разумеется, людей без опыта нельзя сразу назначать акимами и министрами, но создать для выпускников «Болашака» приемлемые условия для работы в их родной стране – это прямая обязанность Правительства РК.

Кстати, два слова о тестировании, предложенном в те годы. Тогдашние ректоры эту новацию также восприняли негативно, а сегодня она используется даже в правительственных структурах, не говоря уже о приеме в вузы.

Однако тестирование требует корректировки. Его позитивные высокие результаты – не заслуга министерства, а достоинство самого абитуриента. И он имеет полное право сам выбирать место обучения в любом вузе (частном или государственном), не подчиняясь слепо установкам министерских чиновников. Для этого выбора есть Интернет, где выложена вся информация о вузах. Эту коррективу, на мой взгляд, следует изучить и узаконить.

– А как появился Казахстанско-Американский свободный университет в Усть-Каменогорске – городе, закрытом тогда для иностранцев?

– Как часто это бывает – случайно. В начале 90-х у нашего вуза появились деловые отношения с международной организацией «Интерварсити», объединяющей ведущие университеты мира. Группа студентов и преподавателей (около 30–40 человек) из вузов, входящих в ее состав, приезжая ежегодно в Восточный Казахстан, обязательно наносила визит в университет. Наши люди сопровождали их на живописное озеро Маркаколь и Рахмановские ключи. За это они платили нам какие-то деньги. Однажды у моей команды зародилась идея, которую мы немедленно высказали гостям: «А что это мы с вами в таких неясных отношениях – вы приехали, мы помогли, потом вы снова уехали, чтобы вернуться следующим летом? Давайте наше сотрудничество поставим на долгосрочную деловую основу. Мы же можем создать Казахстанско-Американский университет».

«А почему нет?» – задумались американцы. Съездили к себе домой, проконсультировались и приняли мое предложение. Они ничего не теряли: и без того каждый год приезжали к нам на свои средства, чтобы пообщаться с населением региона и поделиться с ним своими просветительскими идеями. Но чтобы специально создать такой университет, нужна финансовая поддержка. А откуда ее ждать в те тяжелые и «усталые» 90-е? Только, наверное, от одержимых идеей миссионеров-иностранцев.

Взаимные переговоры шли в течение года. А в 1994 году университет был соз­дан. Тогда он назывался Высшим колледжем экономики и гуманитарных наук. Потом его переименовали в КАСУ – Казахстанско-Американский свободный университет. Его появление стало квинтэссенцией накопленного нами новаторского опыта. Этот университет международного партнерства был не только смелым, но и в какой-то мере даже дерзким шагом для первой половины 90-х годов. На периферии, в закрытом ранее для иностранцев Усть-Каменогорске, вдруг появился такой прорывной новаторский проект, как вуз с участием зарубежных партнеров из США, Канады и стран Европы. Это был вызов времени.

Сегодня КАСУ – один из самых признанных вузов республики. Согласно данным Независимого агентства по обеспечению качества в образовании – рейтинга IQAA-Ranking, КАСУ в 2024 году вошел в первую пятерку среди ведущих гуманитарно-экономических вузов РК. Поэтому я и считаю, что такие авторитетные университеты с их заслуженными показателями пора обеспечить бюджетным финансированием наравне с госвузами, как это практикуется во всем мире. Известно, что в США все ведущие университеты частные.

Ежегодно более 40 опытных специа­листов-практиков из США и Европы совместно с казахстанскими коллегами формируют новое поколение будущих лидеров многонациональной суверенной страны. Более 800 студентов КАСУ прошли практику в ведущих фирмах США и Европы, приобщаясь к прогрессивным технологиям цивилизованного мира, а преподаватели – стажировку в зарубежных университетах. Выпускники КАСУ со знанием нескольких иностранных языков работают по всему миру. Исключительно за счет средств самого вуза (солидных банковских кредитов), без поддержки госфинансирования соз­дана современная учебно-материальная база – несколько учебных корпусов, общежитие, спортзал, гостиница. И да, в КАСУ обучаются студенты из США, Афганистана, Сингапура, Германии, КНР, Канады, Российской Федерации. Университет посетили все послы Соединенных Штатов, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Словакии, Японии, КНР, Кореи.

…Мы были пионерами по созданию университета международного парт­нерства. О том, насколько трудно это было сделать, говорит то, что долгие годы КАСУ оставался единственным в Казахстане частным вузом такого типа. Массово филиалы зарубежных университетов при ведущих университетах страны стали появляться только последние два-три года по инициативе Министерства науки и высшего образования. Но я не считаю эту идею запоз­далой. Видимо, потребовалось время, чтобы общественность могла оценить по достоинству преимущества вузов с участием иностранных партнеров.

Убедительным доказательством их необходимости явилась и востребованность выпускников таких вузов не только в нашей стране, но и по всему миру. Немаловажную роль сыграл и все нарастающий выход Казахстана в мировое пространство. Так что филиалы свое­временны и оправданны. Правда, все они функционируют за счет государства. А почему бы в качестве эксперимента не соз­дать подобный филиал зарубежного вуза в авторитетном КАСУ, но за счет госфинансирования? Нет сомнения, результат сполна оправдал бы себя. Тем более что признанному вузу опыта не занимать, хотя университет частный.

Не случайно Президент Касым-Жомарт Токаев еще в 90-е, будучи в статусе министра иностранных дел, поддержал не только программу «Болашак», но и создание первого университета международного партнерства. По большому счету образовательная технология подготовки полиязычных специалистов в КАСУ является успешно отработанной за 30 лет моделью для сегодняшних филиалов зарубежных вузов. Если им начинать с нуля, для обретения необходимого опыта наверняка понадобится как минимум 10–15 лет.

P. S. Высшим проявлением искреннего уважения к достижениям КАСУ являются приглашения президентов США Джорджа Буша (2004 г.), Барака Обамы (2011 г.), Джо Байдена (2023 г.) президенту вуза Ережепу Мамбетказиеву на Национальный завтрак в Вашингтоне – ежегодное мероприятие, где присутствуют послы и представители интеллектуальной элиты из 140 стран мира.

Материал подготовлен при участии коллеги и ближайшего ученика, президента Казахской академии спорта и туризма, профессора Кайрата Закирьянова