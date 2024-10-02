Почему казахстанцы стали чаще страховать жизнь

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Возросшее количество купленных полисов по страхованию жизни объяснили в АРРФР

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Страховой сектор Казахстана демонстрирует финансовую стабильность и уверенный рост по всем ключевым показателям. Об этом заявила в ходе страхового форума в Алматы замглавы АРРФР Мария Хаджиева, передает корреспондент Kazpravda.kz 

По данным спикера, активы страхового сектора за последние 4 года выросли более чем в 2 раза и достигли 2,8 трлн тенге. Основным источником роста выступают страховые премии и инвестиционный доход.

Объем страховых премий и количество договоров страхования за 4 года также увеличилось в более чем 2 раза. Объем страховых премий достиг 966,4 млрд тенге. Количество договоров страхования увеличилось до 14,8 млн, из которых 88,7% заключено с физлицами.

«Рост договоров наблюдается по страхованию от несчастных случаев (на 3,3 млн договоров) и страхованию жизни (на 578 тыс. договоров). Положительная динамика этих показателей обусловлена также реализацией государственных программ по льготному автокредитованию и ипотечному кредитованию, а также развитием цифровизации отрасли», – объяснила замглавы АРРФР. 

Вместе с тем росту активов страховых организаций и объемов предоставляемых ими страховых услуг способствует введение вмененного страхования.

Так, в прошлом году совместно с Минздравом было внедрено вмененное медицинское страхование трудовых мигрантов. В октябре вступают в силу законодательные поправки по внедрению вмененного страхования профессиональной ответственности медработников.

 

#статистика #страхование #АРРФР #казахстанцы

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