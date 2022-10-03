Почему неполные семьи исключили из программы "Бақытты отбасы", объяснили в МИИР

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития Казахстана объяснили, почему категория «Неполная семья» исключена из программы «Бақытты отбасы», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу МИИР.

«В новой Концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2026 года в целях поддержки и сохранения института семьи пересмотрены категории участников льготной программы «Бақытты отбасы». В частности, в результате анализа из числа ее участников исключена категория «Неполная семья». Мониторинг показал, что с момента запуска данной программы число очередников по категории «Неполная семья» увеличилось на 72%, или 61,6 тысячи человек», – пояснил на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства МИИР Бауыржан Кабдол.

Он добавил, что сложившаяся ситуация создает неравное положение других категорий очередников. Так, в 2021-2022 годах более 50% заявлений по программе «Бақытты отбасы» поступило от неполных семей.

«В то же время в приоритетные категории включены дети-сироты, лица с инвалидностью 1 и 2 групп, а также семьи, воспитывающие детей с инвалидностью. Теперь они, а также многодетные семьи смогут получить кредитное жилье местных исполнительных органов по льготной ставке кредитования в 2% годовых с первоначальным взносом 10% и сроком до 20 лет (программа «2-10-20»)», – сообщили в министерстве.

Следует отметить, что исключение неполных семей из «Бақытты отбасы» не лишает их возможности приобрести кредитное жилье местных исполнительных органов. Наравне с другими категориями очередников они смогут получить доступные займы под 5%.