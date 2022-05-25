Почему ремонт арычной системы Алматы длится около 20 лет?

Дежавю «венецианского» разлива

Почему ремонт арычной системы мегаполиса длится около 20 лет?

В первых числах апреля на одном из информационных сайтов появился материал о том, что Алматы перестанет быть Венецией, так как арычную сеть планируют наладить. Он написан по итогам брифинга и. о. руководителя управления «зеленой» экономики Серика Адильбаева, где чиновник городского акимата рассказал журналистам о том, как будет решаться проблема ливневой системы мегаполиса.

Из его сообщения следует, что в городе намечаются очередные масштабные мероприятия по ремонту арычной системы, и я поймала себя на ощущении дежавю. Показалось, что все это давно уже было, и не раз... Менялись акимы и чиновники, а проб­лема арычной системы Алматы оставалась в перечне главных проблем мегаполиса, особенно весной и осенью.

Вот опять наступила весна, дожди... и снова «старые песни о главном». О ремонте арычной системы говорят с начала нулевых, когда акимом южного мегаполиса был назначен Имангали Тасмагамбетов. С тех пор чиновники пытаются решить эту сравнительно несложную техническую задачу, выделяя из местного бюджета немалые средства.

Возможности Интернета позволили сделать небольшой экскурс в историю темы. Всемирная сеть хранит сообщение от 8 июля 2006 года о том, что на очередной сессии маслихата Алматы было одобрено выделение почти полмиллиарда тенге на текущий ремонт городской арычной сети.

Далее аналогичный информационный повод возник семь лет спустя – 2 мая 2013 года: в период руководства городом Ахметжана Есимова пресс-служба акимата сообщила, что планируется решить проблему затопления улиц ливневыми стоками, происходящего из-за неправильного строительства и загрязнения арычной системы.

«На 2013 год запланировано выделить около полумиллиарда тенге для ремонта и реконструкции арыков в южном мегаполисе. На эти деньги удастся отремонтировать только около 20 километров арыков, тогда как в реконструкции нуждается до 150 километров арычной сети. Общая ее протяженность в Алма­ты – более 1 000 километ­ров, при этом в ней около 17 проб­лемных участков», – говорится в сообщении.

Еще три года спустя, 29 июня 2016 года, выходит новость о создании на базе предприятия «Экологострой» специальной службы, которая будет выезжать на проблемные участки для очистки арыков и ливневой канализации. В то время мегаполисом руководил уже Бауыржан Байбек.

«За три месяца проведена полная инвентаризация арычной сети мегаполиса, которая ранее не проводилась. Сегодня в Алматы есть около 400 километров, где вообще нет ни арычной, ни ливневой систем. В ближайшее время на строительство 276 километров арыков будут внесена заявка на проектировочные работы», – заявил заместитель акима Алматы Ерлан Аукенов.

В том же году в городском управлении природных ресурсов и регулирования природопользования объяснили, что в настоящий момент не планируется строительство ливневой канализации в связи с технической сложностью осуществления проекта и большими финансовыми затратами.

Зато для предупреждения подтоплений прорабатываются решения по строительству в нижней части города отдельных участков ливневой канализации, соединенных с локальными очистными сооружениями для последующего сброса очищенных стоков в малые реки.

1 августа 2018 года – новый повод для дежавю: на сайте одного из информагентств появляется новость «Где в Алматы пройдет ремонт арыков на 2,5 млрд тенге». Как сообщили СМИ, с октября 2017-го по май 2018 года удалось реконструировать только 43,51 км арычной сети. Начальник городского управления природных ресурсов и природопользования Асет Масабаев говорит о проблемных участках, где не проходит вода, поэтому их нужно либо ремонтировать, либо строить новые, чтобы обеспечить беспрепятственный водный сток.

На вопрос, почему в городе происходят подтопления, преподносятся разные версии. Одна из них – предгорная местность оказалась массово застроена, и эта хаотичная застройка теперь препятствует дренажу дождевой воды в землю. Хотя чиновники уверяют, что места подтоплений уже выявлены и проанализированы, а также подготовлено предложение о строительстве более 400 км новых арычных сетей и ливневой канализации в 2018–2021 годах...

И снова меняются акимы. Но! Тема ремонта арыков не сходит с повестки дня. Градоначальником Алматы становится Бакытжан Сагинтаев. Статья от 12 ноября 2019 года в одном из деловых изданий гласит: в Алматы объявлен конкурс на инвентаризацию арычных сетей. О планируемых работах сообщает начальник городского управления «зеленой» экономики Ержан Сейтенов. В частности, сообщается, что для разработки проектно-сметной документации на строительство и реконструкцию свыше 370 км арычных сетей из бюджета ассигновано 554 млн тенге. Более того, на строительство и инвентаризацию новых арычных сетей и ливневой канализации выделен 61 млн тенге. Пока же карта-схема арычной системы Алматы с инвентаризацией ее актуального технического состояния отсутствует, говорится в сообщении.

5 февраля 2021 года вышла новость под заголовком «В Алматы завершили инвентаризацию арыков, их общая протяженность –1 525 км». Глава городского управления «зеленой» экономики Наталия Ливинская сообщила, что на первом этапе планируют отремонтировать 376 км арыков. Также управление пришло к выводу, что ремонта или реконструкции требуют 424 км арыков, для полива используется 206 км, тупиковые или не соединенные арыки достигают в своей протяженности 1 464 км, разрушенные участки – 811, сбросы в речные протоки – 390 км.

Следуя тренду цифровых технологий, звучат и соответствую­щие речи. «Каждый исследованный метр арыков отражен в ГИС-системе. Мы сделали впервые в истории города инвентаризацию арычной сети. Подсчитали каждый метр и отразили все на интерактивной карте. Можно посмотреть, на какой улице, на какой стороне дороги находится арык, кто за него отвечает, а также увидеть его ширину, длину и другие характеристики. Второй шаг: предлагаем учредить единого оператора управления не только арычными сетями, но и всеми водохозяйственными объектами города», – сообщает Наталия Ливинская. К сожалению, информацию о презентации интерактивной карты в открытых источниках мы так и не нашли.

С января 2022 года к руководству мегаполисом приступил Ерболат Досаев. Наступила вес­на, и обильные дожди снова актуа­лизировали проблемы подтопления города.

И. о. начальника городского управления «зеленой» экономики Серик Адильбаев на специальном брифинге сообщил, как будут решаться проблемы с несоединенными между собой городскими арыками, из-за которых, по мнению специалистов, и происходят подтопления. Опять для решения проблемы, по словам чиновника, проведен анализ, есть проект реконструкции и строительства арычных сетей, который нуждается в корректировке. Также выяснилось, что есть 340 участков, где арыки не соединены, планируется соединить их с центральными арыками, протекающими вдоль улиц, и через них – с водоотводными коллекторами.

Внимание, на дворе 2022 год, а нам снова крутят ту же заезженную пластинку...

По словам чиновника, с начала года в западной части Алматы ведутся работы по прокладке и реконструкции арычных сетей протяженностью 119 км. При этом выявлена необходимость в восстановлении ливневых коллекторов.

Также инвентаризация показала, что для отвода дождевых и талых вод на территории Алматы имеются 16 коллекторов. Из них 12 не соединены с арычными сетями. Остальные четыре, построенные с 2013-го по 2018 год по линии ЧС в Алатауском районе, имеют связь с арычными сетями и функционируют нормально.

В акимате добавили, что для системного управления имеющимися водохозяйственными объектами предлагается создать на базе ТОО «Eco Almaty» единого оператора по управлению водохозяйственными объектами города.

Таким образом, предстоит очередное выделение средств из местного бюджета. Обнадеживает тот факт, что, наконец, изучена суть проблемы, принято инженерно-техническое решение.

Стоит отметить, что за эти годы теме арычной системы Алматы посвящены десятки статей журналистов, которые приводят исследования местных краеведов. Много десятилетий арыки служили в качестве оросительной системы, неся в город прохладу. Благодаря усилиям инженеров-энтузиастов город стал постепенно озеленяться, климат в нем стал мягче из-за увлажнения воздуха. Но все это было в прошлом и позапрошлом веке.

С начала нулевых рыночный бум повлек за собой бурное строи­тельство объектов МСБ, дорог, развязок, коммерческого жилья, и арыки стали казаться архаизмом, пережитком прошлого, поэтому их начали уничтожать различными способами, хотя они продолжали служить и для отвода ливневых стоков.

Чиновники из акимата много лет пытаются решить проблему, становящуюся головной болью каждого нового градоначальника. Затопленные улицы и фонтаны воды из арыков вызывают оправданное возмущение горожан Видимо, необходима преемственность в работе и системный подход, чтобы очередная команда управленцев не начинала все с нуля. То есть, чтобы решить проблему, нужно ее решать. А не заниматься имитацией бурной деятельности.

P.S. Когда верстался номер, на зап­рос «КП» пришел ответ акимата: в период за 2020–2021 гг. на ремонт арычной сети из бюджета было выделено около 1, 5 млрд тенге.