Почти 2 тонны золота продал Нацбанк в прошлом году

Банки и финансы
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Гульмира Кунапия
корреспондент

Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 гр

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Нацбанк реализовал БВУ и небанковским обменным пунктам 47 395 мерных слитков общим весом 1,7 тонны по итогам 2024 года, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу финрегулятора 

Наибольшие объемы реализации мерных слитков 2024 года пришлись на следующие регионы: Алматы (32 735 шт., 69%), Шымкент (5 200 шт., 11%) и Караганды (2 209 шт., 5%).

Таким образом, за 2024 год БВУ и отдельными небанковскими обменными пунктами населению с учетом обратного выкупа продано 71 106 мерных слитков общим весом 2,5 тонн Общее количество реализации с начала действия программы составляет – 222 680 золотых слитков общим весом 7,9 тонн.

«Наибольшей популярностью среди населения пользуется слиток весом 10 гр. Его доля от общего объема продаж составляет 25% – 54 875 шт. Далее следуют 5-граммовые – 49 145 шт. (22%), 100-граммовые – 47 943 шт. (22%), 20-граммовые –  40 843 шт. (18%), и 50-граммовые – 29 874 шт. (13%). Золотые слитки могут выступать в качестве надежного инструмента инвестирования. Главный фактор обеспечения ликвидности рынка золотых слитков – это возможность обратного выкупа слитков банками и небанковскими обменными пунктами с выплатой денег клиенту «день в день», - пояснили в главном банке страны.

Каждый слиток выпускается с защитными элементами (зеркальная поверхность слитков, микротекст и рельефный гурт) и в специальной упаковке, которая защищает от механических повреждений и позволяет легко проверить вскрывалась упаковка или нет. Защитная упаковка также является сертификатом качества. В связи с этим рекомендуется хранить слиток бережно и не вскрывать упаковку.

Покупка и продажа мерных слитков для населения доступно через Halyk Bank, Евразийский банк, Jusan Bank, Банк ЦентрКредит, а также в отдельных небанковских обменных пунктах.

#статистика #Нацбанк #золото #слитки

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