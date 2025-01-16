Почти 200 школьников получат дипломы по рабочим специальностям в Астане

Образование,Человек труда
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Дана Аменова
корреспондент

В рамках пилотного проекта в столице отобраны три государственных колледжа

Фото: пресс-служба акимата Астаны

В 2023 году на базе колледжей в техническом и профессиональном образовании был запущен пилотный проект по повышению профессиональной квалификации старшеклассников. В этом году около 200 школьников получат дипломы по рабочим специальностям, сообщает Kazpravda.kz 

В рамках проекта ученики, обучающиеся в школе утром, во второй половине дня посещают специальное учебное заведение, дающее профильное профессиональное образование.

Особенностью программы является то, что старшеклассник, помимо обучения в школе, осваивает одну специальность и после окончания учебы получает диплом с аттестатом. Размер учебной нагрузки не превышает четырех часов в день.

Объем учебного времени для получения образования должен составлять не менее 48 кредитов. Срок обучения - 1 год 5 месяцев.

В рамках пилотного проекта в столице отобраны три государственных колледжа. Сегодня 156 учащихся обучаются и проходят практику по специальностям «техническое обслуживание и эксплуатация автотранспортных средств», «швейное производство и дизайн одежды», «повар».

В мае этого года первым обучающимся проекта будет вручен диплом колледжа. Управление образования Астаны, администрация колледжа и школы, родители ежемесячно проводят мониторинг успеваемости детей.

Отметим, что в Год рабочих специальностей масштаб пилотного проекта будет расширен. В этом году колледжами города планируется принять более 300 учащихся, которые будут обучаться по специальностям швея, пекарь, повар, парикмахер, флорист, специалист мобильного производства, электрогазостроитель.

#Астана #школьники #колледжи #рабочие специальности #дипломы

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