Почти 2500 человек погибло из-за землетрясения в Марокко

Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло 2497, ранения получили 2476 человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости .

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Ранее сообщалось о 2122 погибших и 2421 пострадавших.

"Число погибших в результате землетрясения увеличилось до 2497, пострадали 2476 человек", - говорится в сообщении газеты Hespress со ссылкой на данные министерства внутренних дел королевства.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в ночь на 9 сентября. Очаг располагался в 80 километрах от Марракеша, на глубине 10 километров. Затем последовали как минимум четыре афтершока магнитудами 4,8, 3,4, 3,2 и 3,3.

Король Мухаммед VI объявил в Марокко трехдневный траур.