Почти 30 млн тенге для мошенников взяла в долг акмолинка

Почти 30 млн тенге выманили мошенники у жительницы Акмолинской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента полиции региона.

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Всё началось с видео на YouTube о якобы выгодном инвестировании на "платформах Народного банка и компании "КазМунайГаз". Заинтересовавшись, женщина оставила под объявлением номер телефона.

Позже ей позвонил неизвестный и, обещая доход на инвестиционной площадке, попросил перевести деньги на его банковский счет.

В дальнейшем с потерпевшей как с вкладчицей стали работать различные "менеджеры". Под их руководством женщина за месяц перевела на счет торговой площадки около 30 млн тенге.

Деньги акмолинка заняла у друзей и родственников, а также взяла кредиты в различных банках. Позже, пытаясь вывести деньги, она столкнулась с различными препятствиями и поняла, что стала жертвой мошенников.

Акмолинские полицейские начали досудебное расследование по части 4 уголовной статьи "Мошенничество".