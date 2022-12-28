Почти четыре месяца прошло после лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области. Все ли проблемы решены?

– Кырмызы Сапаровна, Вы были в числе первых, кто прибыл на мес­то ЧС, расскажите об этом подробнее.

– Накануне трагедии я поехала в Торгай, где должны были состояться праздничные мероприятия, посвященные 150-летию Ахмета Байтурсынулы. Но поздно вечером, 3 сентября, когда стало известно, что торжества отменены в связи с сильнейшим пожаром в Аулиекольском районе, я вернулась домой. Буквально за пять минут переоделась и с группой депутатов выехала на место разбушевавшейся стихии.

Когда мы прибыли туда, увидели страшную картину. Аманкарагайский бор – это жемчужина нашей области, наша гордость, и просто невозможно было смот­реть без слез на то, как он полыхает в огне.

В спортзале села Аулиеколь уже активно шел сбор гуманитарной помощи для жителей, которые лишились собственного крова в результате пожара. Я удивилась и обрадовалась одновременно: вроде бы только все случилось, а люди уже так активно откликнулись, образовалась целая гора из продуктов, воды, вещей, предметов гигиены, постельных принадлежностей. Я видела простых людей, которые помогали землякам чем могли: кто-то в спешке нес даже арбуз, кто-то бутылку лимонада, кто-то матрас, одеяло...

Тогда еще раз поняла, что у нас очень добрые и отзывчивые люди – и в Костанайской области, и в стране, ведь помощь для аулиекольцев прибывала со всех уголков Казахстана.

Каждый день приезжали несколько фур гуманитарной помощи отовсюду, даже из самых отдаленных регионов республики. Это вызывает огромное восхищение и уважение, благодарность всем людям, не оставшимся равнодушными к этой большой трагедии. И это правильно. Мы граждане одной страны и должны помогать друг другу в сложный момент. Так было во время трагедии в Арысе, при пожаре в Аулиеколе, а недавно и во время ЧС в Экибастузе...

– Народ и вправду так активно принялся помогать, что огромный склад в Аулиеколе заполнился очень быстро и пришлось даже объявлять о закрытии сбора...

– В какой-то момент действительно было сказано, что собранной гуманитарной помощи достаточно, особенно продуктов питания. Пришлось даже брать в аренду склады для хранения, а мясо, овощи и другие скоропортящиеся продукты по актам передавали аулиекольским предпринимателям, у которых были промышленные холодильники. По мере необходимости они выдавали продукты пострадавшим.

Надо сказать, что этой помощи погорельцам хватило на несколько месяцев. Когда им вручили ключи от построенных домов, все оставшиеся продукты питания поделили поровну и отнесли каж­дой семье в их новое жилище.

– Кстати, о новых домах. Все мы помним, как некоторые погорельцы болезненно отнеслись к переселению в райцентр – село Аулиеколь. Какие проблемы возникали во время передачи этих домов новым владельцам?

– Остро стоял вопрос в отношении земельных участков сгоревших домов. Люди хотели в будущем году строиться на них, они думали, что земля останется в их собственности. Однако по закону, если гражданину Казахстана выделяют жилье с земельным участком и переселяют в другое место, то ранее имевшийся земельный участок переходит в собственность государства. Поскольку все, кто лишился крова, стали счастливыми обладателями новых домов с земельными участками, построен­ных в рекордные сроки за счет средств, выделенных из резерва Правительства, автоматически земельные участки, на которых стояли сгоревшие дома, перешли в государственное ведение.

Осенью на территории сгоревших жилых домов и построек проведена очистка местности, начаты работы по установке четырех детских площадок, футбольного поля и двух спортивных комплексов. В будущем там планируется организовать масштабную зону отдыха.

Были трудности и другого характера. К примеру, одна семья приобрела дом в поселке Аманкарагай в рассрочку, и на момент пожара договор купли-продажи не был зарегистрирован в уполномоченном органе, возмещение ущерба хотел получить прежний хозяин. Покупателям пришлось нанимать юриста, доказывать, что была сделана предоплата, искать свидетелей... То есть наш­лись и такие, кто хотел нажиться на чужом горе. Но в итоге дело завершилось благополучно.

– Когда строительство домов даже не началось, людям обещали, что их новое жилье будет оборудовано всем необходимым: и мебелью, и телевизорами. Однако во время вручения ключей в домах имелись только холодильник, газплита, сантехника...

– Видите ли, каждая семья – отдельное государство. У кого-то есть маленькие дети, у кого-то престарелые родственники. Многие не сразу заехали в новые дома, кто-то решил обустроить его по своему вкусу, самостоятельно сделать ремонт. Здесь индивидуальный подход нужен. Все погорельцы получили материальную помощь в размере около пяти миллионов тенге. У каждого была возможность приобрести то, что считали необходимым. Этих денег вполне достаточно, чтобы на свой вкус купить мебель, кухонную утварь и так далее. Что, в общем-то, каждый и сделал.

– Будет ли решена проблема с канализацией в микрорайоне «Бірлік»?

– Как оказалось, проектом не предусмотрено устройство септиков в новых домах, и подрядные организации выполнили эту работу за собственные средства. Недавно на одной из сессий обл­маслихата при корректировке бюджета было выделено 50 миллионов тенге на завершение строительства системы канализации к индивидуальным жилым домам в селе Аулиеколь. Данный вопрос решится уже в следующем году.

– А как можно оценить работы по восстановлению леса? Эксперты говорят, что понадобится полвека, чтобы вернуть утраченное.

– Уже в начале октября на территории Басаманского и Семи­озерного лесных хозяйств приступили к расчистке гари, а затем и озеленению. Весь комплексный план работ, который предусмат­ривал высадку деревьев в целом по области, был переориентирован на Аулиеколь. Буквально за месяц-полтора на участке площадью 31,5 гектара вдоль трассы от поселка Аманкарагай высажено около трех тысяч саженцев сос­ны и березы.

Эта работа будет продолжена и в следующем году. Нынешней зимой решено в лесхозах области не рубить ели для новогодней продажи, а сохранить фонд до будущей весны. То есть эти несрубленные деревья послужат саженцами для Аманкарагая в следующем году. А для новогодней продажи используются ели и сосны, завезенные из России, или же искусственные. В принципе, ради Аманкарагая мы готовы Новый год вообще без елки встречать. И думаю, многие костанайцы меня подержат.

В ближайшем будущем на спонсорские средства оборудуют питомник для выращивания посадочного материала на базе Семиозерного лесного хозяйства, на территории питомника Бас­аманского лесхоза рассматривается возможность строительства теплицы.

Недавно на сессии маслихата утверждали трехлетний бюджет. В следующем году на реализацию комплексного плана по воспроизводству лесов и лесоразведению выделено 2,4 миллиарда тенге. Эти деньги пойдут на посадочный материал, приобретение тракторов, почвенное обследование земель и так далее.

– Как Вы считаете, вся эта ситуация чему-то нас научила?

– Из любой трагедии всегда делаются определенные выводы, анализируются и обсуждаются детали, проводится работа над ошибками и оценка рисков. Могу сказать, что в будущем году будет выделено немало средств на материально-техническое оснащение департамента по ЧС Костанайской области. Почти один миллиард тенге планируется затратить на покупку специальных транспорт­ных средств – пожарные машины и автоцистерны, оперативно-спасательные автомобили и другое, а также на приобретение пожарно-технического и спасательного оборудования, боевой одежды пожарных. В пожарной части Аулиеколя будет проведен капитальный ремонт.