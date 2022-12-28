Почти четыре месяца прошло после лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области. Все ли проблемы решены?
Общество
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Валентина Мелехова
Почти четыре месяца прошло после самого крупного стихийного бедствия природного характера в Казахстане в уходящем году – лесного пожара в Аулиекольском районе Костанайской области. Восстановительные работы продолжаются и будут длиться на протяжении следующих нескольких лет. С какими трудностями столкнулись погорельцы и что ждет некогда самый богатый сосновый лес региона, рассказала депутат облмаслихата Кырмызы Жанбыршина.