Почти миллион пачек контрабандных сигарет выявили в морском порту Актау

866 тысяч пачек контрабандных сигарет задержали на таможенном посту «Морпорт» в Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Комитета государственных доходов Министерства финансов РК.

Фото: пресс-служба КГД

Крупную партию контрабандной табачной продукции выявил Департамент госдоходов по Мангистауской области совместно с Департаментом экономических расследований по региону.

Контейнер направлялся из Ирана в город Алматы. После вскрытия вместо заявленных по документам светодиодных ламп здесь обнаружили незадекларированный товар – 866 тысяч пачек сигарет.

«Предварительная сумма ущерба государству в виде неуплаченных таможенных платежей и налогов составила не менее 300 млн тенге.

Возбуждено уголовное дело по статье «Экономическая контрабанда», проводятся оперативные мероприятия.

Другая информация в силу статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса РК в интересах следствия разглашению не подлежит», – заключили в КГД.