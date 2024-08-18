Глава Минобороны посетил завод по выпуску бронетехники «Kazakhstan Paramount Еngineering»

Фото: Минобороны РК

Глава оборонного ведомства ознакомился с производственным процессом завода, также ему продемонстрировали работу действующего конструкторского бюро.

Жаксылыков отметил, что сейчас все усилия оборонного ведомства направлены на поддержку оборонной отрасли. Такую задачу поставили глава государства и премьер-министр.