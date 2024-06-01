Боеготовность Вооруженных сил проверят в Казахстане

Военно-промышленный комплекс, Армия
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Минобороны просит пользователей соцсетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники, передает Kazpravda.kz

Фото: Минобороны РК

В связи с началом нового периода обучения с 3 по 6 июня будут проведены тренировки по боевой готовности подразделений Вооруженных сил РК.

«Личный состав совершит переброску на боевой технике маршем и железнодорожным транспортом на полигоны в различных регионах страны, где выполнит практические учебно-боевые задачи. Будет оценена слаженность и способность частей в установленные сроки выполнить задачи по предназначению, обученность военнослужащих, а также навыки командиров управлять подчиненными и приданными подразделениями», - сообщили в Минобороны.

В этой связи ведомство просит пользователей социальных сетей не распространять фейковые сообщения и видеоматериалы о передвижении военной техники и доверять только официальным источникам информации.

#тренировка #Вооруженные силы РК #боевая готовность

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