Как совершенствовалась боевая готовность ВС РК в первом полугодии

В первом полугодии 2024 года Минобороны выполнило все задачи, поставленные в рамках плана боевой подготовки. Армия продолжает поэтапное развитие по всем направлениям деятельности. Основное внимание было сосредоточено на совершенствовании боевой готовности Вооруженных сил. О деятельности казахстанской армии – в обзоре редакции PrimeMinister.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Основные принципы и подходы

Развитие Вооруженных Сил остается непрерывным процессом, целью которого является – боеспособная и боеготовая армия, способная гарантировать суверенитет и территориальную целостность страны. В этом контексте были актуализированы стратегические программные документы, в том числе Стратегия национальной безопасности на 2021-2025 годы, также проведена работа по корректировке Концепции строительства и развития Вооруженных сил. Принята и новая Система военного планирования, регламентирующая иерархию документов в области обеспечения военной безопасности.

Поэтапное развитие и приоритетные направления

Вооруженные силы работают над поэтапным наращиванием боевого состава. По поручению Верховного Главнокомандующего в приоритетном порядке развиваются Силы специальных операций. Проведены комплексные организационные мероприятия, направленные на усиление общевойскового, военно-морского и авиационного компонентов, увеличение разведывательно-боевого и военно-транспортного потенциала, а также возможностей артиллерии и войск ПВО. Развиваются территориальные войска, которые активно задействуются в ликвидации пожаров и наводнений, а также включены в общую систему обеспечения военной безопасности государства.

Боевая подготовка и военные учения

Интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки значительно возросла. На основе международного опыта совершенствуется тактико-огневая подготовка войск. В Военном институте Сухопутных войск организован контрольно-комплексный курс «Сардар», нацеленный на укрепление лидерских качеств и повышение профессионального мастерства будущих офицеров.

В этом году проведено более 2 тыс. боевых стрельб и тактических учений с акцентом на подготовку штабов и войск к действиям в кризисных ситуациях.

По поручению Главы государства впервые проведен сбор с акимами областей и их заместителями. Аналогичные сборы ранее прошли с министрами и депутатами Парламента по вопросам военной безопасности и обороны.

Проведены межведомственные учения, такие как «Бекет», с акиматом Павлодарской области, и планируется проведение аналогичных учений с акиматом Жамбылской области.

Вооруженные Силы Казахстана активно участвуют в международных учениях, включая масштабное учение «Бірлестік-2024» с воинскими контингентами Азербайджана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана: более 4 тыс. военнослужащих и до 700 единиц вооружения и военной техники.

В ходе учения воинские контингенты государств-участников провели совместную операцию по локализации вооруженного конфликта. Тактические эпизоды были разыграны на земле, в воздухе и в акватории Каспийского моря.

Развитие учебной и материальной базы

Продолжается развитие учебно-материальной базы. До конца года планируется поставка тренажеров и ремонт полигонного оборудования, что позволит сэкономить до 300 млн тенге в год. Также проводится работа по ремонту военной техники.

Подготовка военно-обученного резерва

Подготовка военно-обученного резерва остается важной частью обеспечения безопасности страны. Проводятся сборы с военнообязанными, основная цель которых – повышение боевой и мобилизационной готовности воинских частей и подготовка резервов для развертывания Вооруженных сил в случае мобилизации.

Международная и миротворческая деятельность

В течение последних 5 лет Казахстан активизировал международную и миротворческую деятельность. Наша страна единственная из стран СНГ, которая получила самостоятельный мандат на миссию Организации объединенных наций. В марте 2024 года впервые казахстанский контингент был направлен на Голанские высоты для участия в миссиях ООН, включая 139 военнослужащих и 26 единиц вооружения и техники.

В апреле и мае проведены международные мероприятия в рамках Шанхайской организации сотрудничества и Организации Договора о коллективной безопасности, на которых подписаны документы по развитию сотрудничества.

Перевооружение и модернизация техники

Вооруженные Силы продолжают процесс перевооружения на современные образцы техники, в том числе отечественного производства. В этом году поступило более 500 единиц новой техники, капитально отремонтировано 50 единиц.

В 2024 году ожидается поставка бронированных колесных машин «Арлан» и «COBRA II». До конца года планируется приобретение комплексов тактических беспилотных систем «SUNQAR» и мини беспилотных систем «EVOMax».

Для Сил воздушной обороны в текущем году ожидается поставка современных истребителей, зенитного ракетного комплекса класса высокоточного оружия. Проводится опытная войсковая эксплуатация беспилотного комплекса тяжелого класса «ANKA». Ожидается поставка первого военно-транспортного самолета большой грузоподъемности «А400М». Для Военно-морских сил поставят противодиверсионный катер.

Запущены цеха по ремонту бронетанковой и автомобильной техники, войсковой противовоздушной обороны, противотанковых систем, артиллерии и стрелкового оружия. В войсках проведены текущий и средний ремонт более 1,5 тыс. единиц военной техники.

Улучшение условий срочной службы

Министерство обороны Казахстана инициировало ряд мер для повышения привлекательности срочной воинской службы. В мае был принят Закон, закрепляющий квоты на образовательные гранты для военнослужащих. Государственные гранты на бесплатное обучение будут предоставляться тем, кто во время службы достиг высоких результатов в боевой и государственно-правовой подготовке. Дополнительным преимуществом станет приоритетное право на получение жилья в общежитии на первый год обучения в вузе.

Также введена система «кредитных каникул» для призывников. Автоматизирован процесс приписки юношей без необходимости посещения военкоматов, что позволит ежегодно экономить более 1 млрд тенге на транспортировке, медицинских услугах и удостоверениях о приписке.

Ежегодно проводится военно-патриотический сбор молодежи «Айбын». В этом году в нем приняли участие более 700 подростков, включая 75 представителей из других стран, таких как Азербайджан, Беларусь, Кыргызстан, Россия и Узбекистан.

Патриотическое воспитание

В этом году прошли мероприятия, посвященные 100-летию первого министра обороны Республики Казахстан, Героя Советского Союза и Халық қаһарманы Сагадата Нурмагамбетова. В Акколе был открыт памятник генералу армии, а также выпущены цикл программ и видеоролики о его боевом пути.

9 мая авиабазе в Талдыкоргане присвоено имя Дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского.

К 100-летию Рахымжана Кошкарбаева запланированы мероприятия патриотической направленности, включая открытие уголков памяти в воинских частях и учреждениях, проведение военно-патриотической акции «Біз батыр елдің ұрпағымыз», конференций и уроков мужества «Мәңгілік Ел алыптары: Рақымжан Қошқарбаев».

Совместно с Министерством просвещения в оздоровительных центрах городов Конаева, Балхаша, Туркестана и Щучинска организован отдых для 600 детей военнослужащих. До конца года еще 500 детей также отправятся на отдых.

Оказание помощи в чрезвычайных ситуациях

Во время беспрецедентных по масштабу весенних паводков военнослужащие показали свою сплоченность и оперативность. В спасательных операциях было задействовано 5,3 тыс. человек и 326 единиц техники.

Силами Вооруженных Сил эвакуировано порядка 6,5 тыс. человек, перевезено 1,9 тыс. человек и более 700 тонн грузов, в том числе гуманитарных.