Почти полсотни авиарейсов отменены в РК из-за плохой погоды

Общество
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Почти полсотни авиарейсов отменена в РК из-за плохой погоды, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ktk.kz.

"Непогода в Казахстане мешает работе авиакомпаний и доставляет массу неудобств пассажирам. Только национальный авиаперевозчик за три дня отменил 43 рейса! Самолеты не могли вовремя вылететь из Атырау и Уральска, попасть туда тоже было невозможно", – передает телеканал.

Как утверждают в "Эйр Астане", полетам помешало высокое атмосферное давление в этих городах. В Уральске оно сейчас уже пришло в норму, и движение лайнеров туда из Алматы и Астаны возобновили. Вылеты и прилеты в Атырау пока не налажены.

Из-за изменения расписания пассажиры могут в полном объеме вернуть деньги за билеты или без штрафов выбрать другую дату для своего авиапутешествия.

Между тем ранее сообщалось, что в Астане, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях из-за ухудшения погодных условий объявлено штормовое предупреждение. 

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