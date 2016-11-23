Почти полсотни авиарейсов отменены в РК из-за плохой погоды

Почти полсотни авиарейсов отменена в РК из-за плохой погоды, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на ktk.kz
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"Непогода в Казахстане мешает работе авиакомпаний и доставляет массу неудобств пассажирам. Только национальный авиаперевозчик за три дня отменил 43 рейса! Самолеты не могли вовремя вылететь из Атырау и Уральска, попасть туда тоже было невозможно", – передает телеканал.
Как утверждают в "Эйр Астане", полетам помешало высокое атмосферное давление в этих городах. В Уральске оно сейчас уже пришло в норму, и движение лайнеров туда из Алматы и Астаны возобновили. Вылеты и прилеты в Атырау пока не налажены.
Из-за изменения расписания пассажиры могут в полном объеме вернуть деньги за билеты или без штрафов выбрать другую дату для своего авиапутешествия.
Между тем ранее сообщалось, что в Астане, Северо-Казахстанской, Акмолинской и Павлодарской областях из-за ухудшения погодных условий объявлено
штормовое предупреждение.