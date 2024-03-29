Около 1,5 тысяч лошадей погибли в области Ұлытау

Сельское хозяйство
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

С 25 по 27 марта специальная группа от Минсельхоза провела актуализацию данных по масштабам падежа лошадей, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ведомство

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Группа во главе с вице-министром Амангалий Бердалиным ознакомилась с процессом утилизации павших животных, рассмотрела меры смягчения ущерба для владельцев скота.

В результате объезда, а также опроса населения, акимов, фермеров, выяснилось следующее: утилизировано 1475 лошадей, большая часть павшего поголовья не имела идентификационных номеров (отсутствуют чипы или тавро), соответственно, не имеют регистрации в базе данных ИСЖ; по факту падежа владельцы скота не обращались в ветстанции.

В МСХ отмечают, что  у владельцев скота, как у физических, так и у юридических лиц, есть обязательства обеспечивать идентификацию животных, извещать о приобретении, убое, реализации скота. Несоблюдение требований закона влечет за собой штрафы. 

 «Вице-министр подчеркнул, что получение поддержки от государства и прочих льгот возможно только в том случае, если поголовье официально зарегистрировано. Кроме того, регистрация и соблюдение ветеринарных требований убережет население от падежа скота и распространения опасных заболеваний. При этом в отсутствии учета такие животноводы не могли получить поддержку от государства в виде субсидий на корма. По итогам 2023 года область Улытау получила 1,4 млрд тг на субсидирование кормов», - говорится в пресс-релизе.

С декабря 2023 года АО «НК «Продкорпорация» реализует фураж по цене 60-62 тыс. тг/тонну. Закуп проводят как птицефабрики, так и животноводческие хозяйства. Информация о реализации фуражного фонда размещена на сайте компании, а 26 марта Продкорпорация направила отдельное письмо в область Улытау с предложением организованно приобретать корма.

«МСХ РК сообщает о готовности организовать подвозку кормов по заявкам владельцев животных, которые могут быть реализованы на условиях отсрочки платежа. Заявки можно подавать официально в Продкорпорацию или через акиматы», - отметили в ведомстве.

В Минсельхозе напомнили, что в феврале 2024 года рекомендовали переводить лошадей с тебеневки на стойловое содержание в целях избегания падежа животных. Кроме того, начиная с 1 марта МСХ РК совместно с местными акиматами ведет мониторинг и фиксацию падежа скота. В настоящее время ветеринары задействованы в определении причин падежа каждой головы и утилизации туш.

#МСХ #лошади #падеж #Ұлытау

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