Инвестпроект по выращиванию креветок реализуют в Казахстане

Сельское хозяйство
Дана Аменова
специальный корреспондент

Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 50 млн долларов США

Фото: пресс-служба Минсельхоза

В Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза состоялась церемония подписания меморандума в целях реализации инвестиционного проекта по строительству современного комплекса по выращиванию креветок в РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Проект предусматривает внедрение передовых европейских наземных рециркуляционных технологий аквакультуры (RAS). Он направлен на создание высокотехнологичного производства премиальной продукции, соответствующей международным стандартам качества, экологической безопасности и полной прослеживаемости.

Инвестором проекта выступает международная компания Big Blue Farms. В официальной встрече со стороны инвестора приняла участие член совета директоров Марсия Фавал, а со стороны Комитета рыбного хозяйства МСХ РК — председатель Серик Сермагамбетов. Стороны подписали двусторонний меморандум. Локальным партнером и подрядчиком проекта является казахстанская компания Artex Machinery.

Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 50 млн долларов США. В настоящее время определяется регион реализации производственного комплекса. В рамках проекта планируется производить 5300 тонн креветок в год. Также проект направлен не только на обеспечение внутреннего рынка, но и на развитие экспортного потенциала региона. После выхода на полную производственную мощность будет создано более 300 новых рабочих мест.

«Мы с гордостью поддерживаем стратегический проект Президента Казахстана, направленный на укрепление продовольственной безопасности, импортозамещение, расширение несырьевого экспорта, формирование новой экономики, основанной на инновациях и устойчивом развитии. Этот проект станет важным шагом в создании нового агропромышленного потенциала страны, привлечении международной экспертизы и инвестиций, а также в укреплении роли Казахстана как регионального хаба высокотехнологичного и устойчивого производства продуктов питания», – отметила в рамках проекта Ее Высочество принцесса Омана, основатель Big Blue Farms Сайида Сария Аль Саид.

Своим мнением по этому поводу также поделился председатель комитета Серик Сермагамбетов.

«Строительство современного комплекса по выращиванию креветок в Казахстане станет особо значимым проектом. Это придаст новый импульс развитию рыбного хозяйства, и мы готовы оказать всестороннюю поддержку со стороны государства», – заключил спикер. 

