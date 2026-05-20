Инвестпроект по выращиванию креветок реализуют в Казахстане

Фото: пресс-служба Минсельхоза

В Комитете рыбного хозяйства Минсельхоза состоялась церемония подписания меморандума в целях реализации инвестиционного проекта по строительству современного комплекса по выращиванию креветок в РК, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Проект предусматривает внедрение передовых европейских наземных рециркуляционных технологий аквакультуры (RAS). Он направлен на создание высокотехнологичного производства премиальной продукции, соответствующей международным стандартам качества, экологической безопасности и полной прослеживаемости.

Инвестором проекта выступает международная компания Big Blue Farms. В официальной встрече со стороны инвестора приняла участие член совета директоров Марсия Фавал, а со стороны Комитета рыбного хозяйства МСХ РК — председатель Серик Сермагамбетов. Стороны подписали двусторонний меморандум. Локальным партнером и подрядчиком проекта является казахстанская компания Artex Machinery.

Общий объем инвестиций в проект составляет порядка 50 млн долларов США. В настоящее время определяется регион реализации производственного комплекса. В рамках проекта планируется производить 5300 тонн креветок в год. Также проект направлен не только на обеспечение внутреннего рынка, но и на развитие экспортного потенциала региона. После выхода на полную производственную мощность будет создано более 300 новых рабочих мест.

«Мы с гордостью поддерживаем стратегический проект Президента Казахстана, направленный на укрепление продовольственной безопасности, импортозамещение, расширение несырьевого экспорта, формирование новой экономики, основанной на инновациях и устойчивом развитии. Этот проект станет важным шагом в создании нового агропромышленного потенциала страны, привлечении международной экспертизы и инвестиций, а также в укреплении роли Казахстана как регионального хаба высокотехнологичного и устойчивого производства продуктов питания», – отметила в рамках проекта Ее Высочество принцесса Омана, основатель Big Blue Farms Сайида Сария Аль Саид.

Своим мнением по этому поводу также поделился председатель комитета Серик Сермагамбетов.