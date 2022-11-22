Под опекой волонтеров

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Анастасия Катранова

Развивать институт наставничества в рамках реализации социальных проектов намерены в Казахстане.

20-летняя Жаннур Алмаскызы занимается волонтерством со школьной скамьи. Она уже и не помнит себя вне этой деятельности, поскольку оказание помощи окружающим стало для нее жизненным кредо. В прошлом году девушка вышла за рамки обыч­ного добровольчества и начала проводить мастер-классы по гончарному делу для постояльцев столичного центра социального обслуживания «Шарапат».

Специально для этого подала заявку на участие в конкурсе малых грантов. Желающих, как выяснилось позже, было много, но выбрали только 30 наиболее успешных идей (9 – от неправительственных организаций, 21 – от инициативных групп). На реализацию каждой выделено по 300 тыс. тенге.

– Конечно, было приятно, что мой проект прошел в финал, но куда приятнее видеть интерес в глазах тех, с кем непосредственно работаю. Это люди с особыми пот­ребностями, пенсионеры, которые ввиду различных жизненных обстоятельств оказались здесь, в центре социального обслуживания, – рассказывает Жаннур.

На выделенные 300 тыс. тенге мастерица приобрела гончарное оборудование и расходный материал. Глину, кстати, она закупает в городе Конаеве. Есть в его мелкозернистой осадочной горной породе своя особенность. И в руках умельца она превращается если не в произведение искусства, то в приятный сувенир – однозначно.

– Знаете, когда дедушки и бабушки стоят у гончарного круга и участвуют в создании глиняного горшка или любого другого изделия, то напоминают детей. Они сами признаются, что им нравится процесс, – отмечает волонтер и координатор трехгодичного общенационального проекта Birgemiz: Qamqor по привлечению волонтеров в дома престарелых, цент­ры социального обслуживания системы социальной защиты населения Меруерт Утегенова. – Такая трудотерапия позволяет постояльцам цент­ра окунуться в мир гончарного искусства, абстрагироваться от внешнего мира. К слову, созданные предметы они оставляют себе на память.

По словам председателя ОО «Общество инвалидов «Мархабат.kz»
Дарына Сагдолдина, общенациональный проект Birgemiz: Qamqor запущен в прошлом году. Тогда они охватили 34 медико-социальных учреждения, нынче – прак­тически столько же.

– На реализацию 30 малых грантов выделено в общей сложности девять миллионов тенге, – приводит данные Дарын Сагдолдин. – В социальный проект привлечены порядка двух тысяч волонтеров. Из них более тысячи – представители молодежи, 50 – так называемые серебряные доб­ровольцы – люди пенсионного возраста. Для расширения сети мы намерены запустить специальное приложение, посредством которого любой желающий сможет зарегистрироваться в качестве волонтера. Планируем охватить не только получателей услуг центров социального обслуживания, но и одиноких казахстанцев.

Большие планы по дальнейшему расширению и у тех, кто реализует трехгодичный проект Birgemiz: Sabaqtastyq, цель которого – создать условия для социализации детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Представители ОО «Попечительский совет организаций образования «QOLDAU», которые внедряют идею в жизнь, говорят, что их целевая аудитория – воспитанники бывших детских домов. Сейчас такие учреждения именуются центрами, но суть у них одна – помогать и заботиться о несовершеннолетних до тех пор, пока их либо не вернут в биологическую семью, либо не передадут приемным родителям.

– Понимаете, мы не просто реа­лизовываем проект, а являемся наставниками для мальчиков и девочек, подростков, оказавшихся не только здесь, в столичном КГУ «Центр поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации», но и в других аналогичных центрах по всей республике, – говорит председатель ОО «Попечительский совет организаций образования «QOLDAU» Фарида Сагындык. – К нам обращаются даже те, кто уже находится вне стен центра. У них бывают вопросы, на которые сложно найти ответы, поэтому они пишут, звонят нам, рассчитывая на нашу поддержку. Безусловно, мы открыты для них постоянно.

В рамках проекта Birgemiz: Sabaqtastyq студенты столичных вузов приходят в центр и помогают детям с выполнением домашних заданий, проводят с ними время. По словам волонтеров Арайлым Калдырбек и Нурсултана Балгабекова, для них большая честь быть частью команды и оказывать поддержку малышам и школьникам.

– Мы создали базу волонтеров, что необходимо для систематизации процесса. За определенным ребенком закрепляем конкретного человека, который окружает вниманием и заботой своего подопечного. Для волонтера это опыт работы с детьми, а для последних – возможность подтянуться в учебе. В ближайшей перспективе мы намерены пересмотреть деятельность попечительских советов и развивать институт наставничества, – добавляет Фарида Сагындык.

Особое внимание планируется уделить и школе приемных родителей. Сегодня более четырех тысяч казахстанцев ждут своей очереди, чтобы усыновить или удочерить ребенка. Но проблема даже не в этом.

– В детдомах чаще всего находятся ребята из одной семьи. По закону нельзя разлучать братьев и (или) сестер. Если вы усыновляете одного ребенка, то должны забрать и всех остальных. Однако не все это понимают. Тогда мы приглашаем потенциальных будущих родителей сюда, чтобы они провели время вместе с детьми, почувствовали атмосферу. И знаете, это срабатывает. Люди понимают, какую травму могут нанести, разлучив кровных родственников, и задумываются над вопросом оформления попечительства над всеми детками из одной семьи. Такой процесс – первый шаг к осознанному усыновлению, – подчеркивает глава ОО «Попечительский совет организаций образования «QOLDAU».

Без внимания представителей гражданского сектора не остаются и будущие абитуриенты. С ними работают ребята ОО «Рес­публиканское студенчес­кое движение «Альянс студентов Казахстана». Два года назад они запустили проект по профориентации молодежи.

– Как показывает практика, профориентационная работа ведется в стране слабо, а это чревато тем, что завтрашний выпускник выберет невостребованную на рынке труда специальность, в последующем не найдет работу и в итоге пополнит армию безработных, – замечает президент Альянса студентов Казахстана Ильяс Тустикбаев. – Согласно поручению Главы государства проф­ориентационная работа должна вестись по всей республике сис­тематизированно. Другой не менее важный вопрос – неосвоенные гранты. На местах – в селах, районах – учащиеся выпускных классов не информированы о них. Они не знают о ситуации на рынке труда, поэтому данному направлению тоже следует уделять особое внимание.

Отметим, что вышеупомянутые проекты внедрены в жизнь при непосредственном участии НАО «Центр поддержки гражданских инициатив» (ЦПГИ), единственным акционером которого выступает Министерство информации и общественного развития Казахстана.

– С 2016 года – момента создания центра – реализовано порядка 400 проектов, – говорит председатель правления Центра поддержки гражданских инициатив Галым Курман. – В этом году мы впервые реализуем грантовые проекты совместно с местными исполнительными органами. Нынче грантополучателями центра стали 82 неправительственные организации. При поддержке МИОР, местных исполнительных органов Атырауской, Карагандинской, Костанайской, Мангистауской областей, а также компании «Шелл Казахстан» они реализовали 102 проекта.

Все грантовые проекты нацелены на развитие гражданского общества, молодежно-семейной политики, а также на развитие сферы религиозной деятельности. Они охватывают 15 социально значимых направлений: образование, здравоохранение, защита прав детей, окружающей среды и другие. В следующем году ЦПГИ нацелен на увеличение проектов, которые будут реализованы вместе с акиматами городов и областей.

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