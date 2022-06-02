Под счастливым шаныраком

Дети со сложными диагнозами особенно нуждаются в поддержке и защите. Но еще эти дети не хотят сидеть запертыми в своих домах или за больничными стенами. Они, как и все другие дети, хотят развиваться творчески, проявлять свои способности.

Для этого фонд поддержки и помощи семьям, имеющим или воспитывающим детей-инвалидов «Бақытты Шаңырақ» организовал в столице чудесный праздник с песнями, танцами и подарками.

Как говорит основатель и руководитель фонда «Бақытты Шаңырақ» Ботагоз Султанова, чей сын Адиль долго боролся с онкологией и победил ее, она когда-то дала себе слово, что как только сын войдет в стадию ремиссии, она начнет помогать тем семьям, в которых есть дети с различными сложными диагнозами. С этой целью и была создана организация.

За недолгие годы существования фонд «Бақытты Шаңырақ» организовал мас­тер-классы для детей и их родителей, а также курсы обучения и повышения квалификации, чтобы родители этих детей могли приобретать различные навыки и быть востребованными на рынке труда. А обу­чают их тем профессиям, которые дают возможность свободного графика, так как уход за детьми требует времени и сил.

Для социализации фондом проводятся инклюзивные мероприятия, где задейст­вованы все без исключения подопечные фонда, в котором сегодня находится 530 семей.

– Мы открыли единственный в Казахстане офис, где работают родители особенных детей. Трудоустроили 13 мам – теперь они работают парикмахерами, швеями, массажистами, нэйл-стилистами. Также мы открыли анимационную службу – там трудятся 8 матерей. Эта служба сопровож­дает каждое мероприятие для особенных детей – дни рождения, конкурсы, праздники, таким образом обеспечивая доступные мероприятия для детей с инвалиднос­тью, – рассказывает Ботагоз Султанова.

Кроме того, недавно фонд организовал проект «Тең қоғам бала», который направлен на социализацию семей с помощью обучающих курсов, трудоустройства, психологической помощи, организацию морального и физического отдыха семей с проведением различных мероприятий.

– Также мы оказываем психологическую поддержку родителям детей с ограниченными возможностями здоровья, чтобы научить их справляться со стрессами, находить и использовать эффективные стратегии поведения, развивать ресурсные состояния, интегрироваться в общество самим и помогать в социально-общественной интеграции своим детям, – делится Ботагоз.

Концерт фонд «Бақытты Шаңырақ» организовал впервые при поддержке акимата Сарыаркинского района. В нем приняли участие сами дети, а также артисты столичной филармонии. Под аккомпанемент музыкантов дети исполняли песни, танцы, читали стихотворения.

Особенным подарком стало участие в концерте народной артистки Казахстана Сауле Айтбаевой, чей сын – певец Димаш Кудайберген – известен сегодня во всем мире. Сауле исполнила песню «Асыл Ана» с одним из подопечных фонда Ернуром Турмаганбетовым – мальчиком, лишенным зрения, но обладающим необыкновенным голосом.

До слез трогательно видеть, как искренне радуются эти неизбалованные дети самым простым вещам – шарикам, играм с клоунами, непритязательным подаркам. Так хочется, чтобы они были защищены всегда. Так хочется, чтобы для них были открыты все дороги…