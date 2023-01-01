Подарки и добрые пожелания

Президент ознакомился с работой «смарт-класса», функциони­рую­щего при Национальном научном центре материнства и детства.

Созданный при центре «Умный класс» позволяет детям одно­временно проходить лечение и обучаться по школьной программе, в том числе по математике, истории и другим предметам. Предусмотрены сеансы терапии с помощью музыки и сказок, различных творческих игр и шахмат.

Затем Глава государства побеседовал с детьми и их родителями, приехавшими получать лечение из всех регионов страны. Касым-Жомарт Токаев рассказал, что в рамках Года детей в образовании, здравоохранении, спорте и других сферах самое пристальное внимание уделялось развитию подрастающего поколения. Он также сообщил, что все меры поддержки будут оказываться и в дальнейшем.

Главу государства проинформировали, что в детских отделениях на лечении находится 351 ребенок. В 2022 году лечение здесь получили порядка 18 тыс. детей. За последние три года в центре внедрены и успешно применяются свыше 30 новых современных медицинских технологий, сами специалисты повышают квалификацию за рубежом.

В завершение Президент, пожелав скорейшего выздоровления маленьким пациентам, поздравил их с Новым годом и всем вручил подарки, сообщила пресс-служба Главы государства.