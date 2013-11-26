В Аксу прошел благотворительный концерт, в котором приняли участие меценаты, решившие оказать посильную поддержку детям с тяжелыми недугами. В частности, глава крестьянского хозяйства Канапия Алипов вручил маленькой девочке из многодетной семьи компьютер. И добавил, что это не разовый подарок, он будет постоянно помогать этому ребенку. Таких, как К. Алипов, в Аксу оказалось немало. В рамках благотворительной акции помощь была оказана 92 детям.

Традиции меценатства давно поддерживает и коллектив АО «Евроазиатская энергетическая корпорация». В этот день 35 ребят получили от энергетиков комплекты теплой зимней одежды.

Всего в ходе акции «Подарок от Президента» помощь в Павлодарской области получит тысяча семей, где есть дети с ограниченными физическими возможностями.

Сергей ГОРБУНОВ, Аксу