24 июня 1945 года на Красной площади прошел Парад Победы. На парад было решено пригласить наиболее отличившихся героев: солдат, сержантов, старшин, офицеров и генералов. Вое­начальники Генштаба считали, что на его подготовку уйдет как минимум два месяца, но в итоге приказано было уложиться в один месяц.

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Предполагалось вывести десять сводных полков от каждого из фронтов и сводный полк Военно-морского флота. К участию были привлечены слушатели военных академий, курсанты военных училищ и войска Московского гарнизона, а также военная техника, в том числе авиация.

Всего в параде участвовали около 35 тыс. человек. В числе участников этого исторического события был и наш земляк – Мухангали Турмагамбетов. Он был во многом уникальной личностью, и не только потому, что прошел всю войну с первого и до последнего ее дня. Таких, как он, были сотни тысяч, но, в отличие от других, парню из затерянного в степях Западного Казахстана поселка Балыкши довелось участвовать в знаменитом военном параде на Красной площади 7 ноября 1941 года, когда враг стоял под стенами Кремля, а потом, четыре года спустя, он шел по этой же площади в колонне победителей Парада Победы 1945 года. Вот как он сам вспоминал об этом:

– Считаю, что участие в Параде Победы 1945 года – подарок судьбы. Наша часть стояла в Праге, когда мы узнали, что в Москве будет проходить парад, и от дивизии для участия в нем нужен был всего один человек. Это из 8–10 тысяч! Требования были строгие – рост не ниже 170, хорошая выправка, наличие не менее трех правительственных наград и возраст до 30 лет. У меня уже было три ордена – Отечественной войны II степени, Красной Звезды и Славы III степени. Вначале отобрали трех человек, представления отправили в штаб дивизии, где должны был решить, кто из нас поедет в Москву.

В итоге выбрали меня. Выдали новую форму. Наш сборный пункт был в Братиславе, оттуда – поездом в Москву.

Встречали нас с цветами на Белорусском вокзале. Поместили в Сокольниках в университетском общежитии. На первом этаже мы, а выше – студенты. К параду мы готовились почти месяц. В Сокольниках есть площадь, на ней мы каждый день маршировали по 10–20 человек. Сначала репетиции шли днем, но стал собираться народ посмотреть, что происходит, да и мы, молодые, на девушек все время отвлекались. Командирам это, видимо, надое­ло, и было принято решение проводить репетиции с 10 часов вечера до 6 утра. Два раза проходили смотры на подмосковном аэродроме Тушино.

Парад начался в 10 утра 24 июня. С утра моросил дож­дик, который потом значительно усилился, было довольно прохладно. Нас одели в новую парадную форму: все начищено, надраено, китель – со стоячим воротничком. Даже шпоры на сапоги выдали, ведь артиллерия была на конной тяге. Командовал парадом маршал Константин Рокоссовский, а принимал парад маршал Георгий Жуков.

Сначала торжественным маршем по Красной площади прошли сводные полки фронтов, армий, войсковых соединений. Знамена прославленных частей и соединений несли Герои Советского Союза. Мимо трибун прошел сводный кавалерийский эскадрон на белых лошадях с тачанками и пулеметами.

Замыкали парад артиллерия, танки, самоходные орудия, а вот воздушный парад из-за непогоды пришлось отменить: более 200 самолетов, которые должны были участвовать в торжествах, остались на аэродромах.

Для парада из Берлина и Дрездена привезли знамена разгромленных немецких частей, и после прохода сводных войск специальная группа солдат вынесла эти нацистские флаги и под громовую барабанную дробь бросала их к подножию мавзолея.

После парада я отправился в свою часть, которая стояла уже в Будапеште. И что интересно, только я приехал – там тоже парад! В Венгрии находился так называемый Контрольный комитет. И вот этот комитет и устроил свой Парад Победы. Принимал его сам Клим Ворошилов. Так я с одного парада сразу попал на другой, – завершил свой рассказ Мухангали Турмагамбетов.

...Добавим, что Парад Победы 1945 года снимали более ста операторов и фотокорреспондентов. Было решено сделать полнометражный документальный фильм, который снимали на трофейную немецкую цветную пленку, а поскольку опыта работы с пленкой такого типа у советских киношников не было, ее проявляли в Берлине на киностудии Tobis. Там же проходило и озвучение. К сожалению, большая часть отснятого материала оказалась бракованной по цвету, и его пришлось переводить в черно-белое изображение.

В 2004 году фильм был отрес­таврирован. А 9 мая 2020 года на телеканале «Победа» впервые была продемонстрирована полная версия кинохроники парада, который стал основным массовым шествием советских войск в 1945 году, хотя в Берлине Крас­ная армия провела парад еще раньше – 4 мая 1945 года. Потом еще был парад четырех союзных армий в сентябре 1945 года.