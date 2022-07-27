Поддержим отечественное

В Государственном центре поддержки национального кино (ГЦПНК) завершилась открытая защита кинопроектов, рассчитывающих на государственную финансовую поддержку.

В этом году их количество значительно выросло. На основании заключения Экспертного совета при НАО ГЦПНК и рекомендации Межведомственной комиссии по вопросам государственной финансовой поддержки национальных фильмов из 204 проектов, поданных на участие в конкурсе, отобраны 62 кинозаявки. Они включают в себя 18 полнометражных игровых, 19 документальных, 17 короткометражных и 8 анимационных фильмов.

По словам председателя Экспертного совета при НАО ГЦПНК, народного артиста РК Досхана Жолжаксынова, с каждым годом число кинопроектов, прошедших конкурс на государственную поддержку, увеличивается. Так, в 2020 году их было 16, в 2021 году – 39, а уже в этом году – 62 проекта.

В финальном списке социально значимых фильмов есть, к примеру, документальный фильм «Молитва Лейлы» продюсерского центра S-Paritet-K, посвященный одноименной замечательной картине безвременно ушедшего в прошлом году легендарного режиссера Сатыбалды Нарымбетова, а среди анимационных – «Дерево Амен-ага» АО «Казахфильм» им. Ш. Айманова. Судя по названию, анимационная лента наверняка имеет отношение к отцу казахской анимации Амену Хайдарову.