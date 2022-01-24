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Поддержка от юных болельщиков

Кошкарбек Тусипов

Национальный олимпийский комитет подвел итоги детского конкурса на лучший рисунок в поддержку команды Казахстана на предстоящих Играх в Пекине.

Юные таланты из всех регионов страны прислали на конкурс более 230 работ. Самому юному участнику 4 года, самым старшим не должно было превышать 14 лет. Победителей выбирали лидеры национальных команд по зимним видам спорта, в том числе и члены Комиссии атлетов НОК Казахстана, которые решили увеличить количество призеров конкурса до 20 человек, и им будут направлены памятные подарки от олимпийской команды.

Победительницей конкурса стала Акнур Булаткызы из села Кишкенеколь Северо-Казахстанской области. Также комиссия особо отметила работу Аяулым Газиз из Актобе среди младших участников и решила поощрить ее специальным призом.

Поощрительными призами за активность и креативность будут награждены: София Литвинова (Житикара, Костанайская область), Инжу Нуржанкызы (Курчатов, ВКО), Милана и Дмитрий Роговы (село Новая жизнь, ЗКО), Адина Намазалы (Нур-Султан), Роман Меньшиков (Нур-Султан), Айша Серикова (Уральск), Амир Сакенов (Павлодар), Азиза Фазоллина (село Мереке, ЗКО), Виолетта Штахура (село Железинка, Павлодарская область), Ершат Кайыржанов (село Асан, ЗКО), Карина Мишина (Алматы), Акдана Еркен (Нур-Султан), Айганым Смагул (село Байсерке, Алматинская область), Амина Жолдыкараева (Туркестан), Вячеслав Габченко (село Веденовка, Акмолинская область), Балзия Жанабайкызы (Шымкент), Аймира Омар (село Каракия, Мангистауская область). Специальным призом будет также отмечен самый юный участник конкурса – четырехлетний житель столицы Арнур Аринов.

– В прошлом году поддержка, которую продемонстрировали юные болельщики Казахстана, очень тронула всех спортсменов. Поэтому мы снова решили провести конкурс детского рисунка в преддверии Олимпийских игр. Это и возможность поддержать талантливых детей, и вдохновить олимпийцев. И мы очень рады, что каждый раз получаем такой широкий отклик со всех уголков страны – городов и отдаленных сел, это ценно как для нас, так и для нашей сборной. Мы всегда в НОК подчеркиваем, что все будущие чемпионы родом из детства, и в какой бы сфере они ни развивались, пусть их всегда сопровождают победы, – отметил генеральный секретарь НОК Казахстана Андрей Крюков.

Кроме этого, Национальный олимпийский комитет особо отметил школы, художественные студии и педагогов, которые, проявив инициативу, присылали на конкурс работы своих воспитанников. Благодарственные письма от НОК Казахстана будут направлены в абайскую общеобразовательную школу «Абай», в шымкентскую школу «Болашак», общеобразовательную среднюю школу № 2 Железинского района, столичную школу-лицей № 71, а также преподавателю из Алматы Ладе Гайнович.

– Я хочу поблагодарить всех участников конкурса. Мы все были тронуты, когда нам прислали рисунки и пожелания наших юных болельщиков. Честно говоря, мы долго рассматривали многие из них и читали теплые слова. Такая поддержка самых маленьких казахстанцев очень много значит для нас. Особенно сейчас, когда мы находимся на карантине и настраи­ваемся на главный старт. Было прак­тически невозможно выбрать или выделить один рисунок, хотелось объявить победителями всех. Приятно осознавать, что дети интересуются спортом и знают многое о зимних видах спорта. Некоторые участники даже нарисовали нас с соревнований и отправили именные пожелания. Эта теплая поддержка будет греть нас и дальше, особенно на Олимпийских играх. Желаю всем участникам успехов и побед в дальнейшем. Растите здоровыми и счастливыми, занимайтесь спортом! Вы все для нас – победители! Еще раз спасибо! – поделился член олимпийской сборной Казахстана по шорт-треку Абзал Ажгалиев.

Добавим, что на конкурс принимались работы в любой технике исполнения. Темы рисунков: «Мой любимый зимний вид спорта» и «Зимние Олимпийские игры». Но главным стало то, что пожелания детей, сопровождающие некоторые творческие работы, будут нанесены на футболки, которые станут частью экипировки сборной Казахстана в Пекине-2022.

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