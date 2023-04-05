Подъемные врачей поднимают больных

Об увеличении размера социальной поддержки рассказал журналистам руководитель управления здравоохранения СКО Кумар Кусемисов. Подъемные для врачей общей практики увеличиваются до 1 млн тенге в городе и 1,5 млн – в селе, для узких специалистов – до 2,5 млн тенге в городе и до 3,5 млн тенге в селе.

Дефицит специалистов, по данным управления здравоохранения, составляет 157 человек.

– Всего в области не хватает 157 врачей и 79 человек – среднего медперсонала, – сказал на брифинге руководитель управления здравоохранения СКО. – Наибольший дефицит наблюдается по следующим специальностям: акушеры-гинекологи – 15, врачи общей практики – 12, анестезиологи-реа­ниматологи – 11, гастроэнтерологи – 11, радиологи – 11, хирурги – 9, педиатры – 6, терапевты – 5. Нет также патронажных медсестер, детского офтальмолога.

В 2022 году в Северо-Казахстанской области родилось 5 848 детей. Их них в возрасте до одного года умерло 62 (годом ранее – 65). Показатель младенческой смертности составил 10,6%, а в 2021-м – 9,92%.