Подешевели семь продуктов

По данным Национального бюро статистики, речь в данном случае идет о гречневой крупе (минус 4,1%), луке репчатом (минус 2,5%), сахаре (минус 1,9%), картофеле (минус 1,1%), а также подсолнечном масле (минус 1,2%), курятине (минус 0,4%) и моркови (минус 0,1%).

Непосредственно за последнюю неделю месяца (20–28 марта) снизилась стоимость гречневой крупы (на 1,3%), подсолнечного масла (на 1,1%), сахара-песка (на 0,8%), картофеля (на 0,7%), репчатого лука (на 0,3%), белокочанной капусты (на 0,1%).

Без изменений остались цены на такие социально значимые продукты, как пшеничная мука первого сорта и хлеб из нее, пастеризованное молоко жирностью 2,5%.

В марте прошлого года ценовая динамика была совсем иной. Для сравнения: за последнюю неделю месяца (точнее, 24–29 марта прошлого года) картофель успел подорожать сразу на 2,6%, а с начала месяца – уже на 15%, морковь – на 3,9% за наделю и на 14,7% с начала месяца, а репчатый лук – и вовсе на 12,2% за неделю и сразу на 32,2% за месяц! Сахар вырос в цене на 1% за последнюю неделю марта и на целых 35% с начала месяца.

Таким образом, текущий март показывает весьма позитивную динамику в сравнении с предыдущим. Меры государства по разбронированию овощей из региональных стабфондов дают в наступившем межсезонье положительный эффект.

Напомним: о запуске товарных интервенций овощей и прочих действиях по стабилизации цен на СЗПТ заместитель Премьер-министра – министр торговли и интеграции Серик Жумангарин объявил еще в феврале, а ранее – и о поддерж­ке сахарной отрасли. И, судя по прошедшему марту, результаты очевидны.

В целом же, по данным Национального бюро статистики, цены на СЗПТ за период 1–28 марта 2023 года, то есть за четыре недели, выросли на 0,4%. За последнюю неделю месяца (20–28 марта) показатель прак­тически не изменился (плюс 0,1%). Для сравнения: в марте прошлого года наблюдался рост цен на СЗПТ сразу на 9,1%.