Свежий выпуск

Подготовка к саммиту

Ануар Калмыков

Заместитель Премьер-министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди принял участие в неформальном заседании Совета министров иностранных дел Организации тюркских государств.

Выступая на прошедшем в Стамбуле мероприятии, глава МИД Мухтар Тлеуберди отметил все возрастающую и консолидирующую роль Организации тюркских государств на международной арене. Министр поблагодарил представителей ОТГ за участие в юбилейном саммите СВМДА, который состоялся 12–13 октября в Астане.

В ходе заседания участники обсудили вопросы подготовки к саммиту глав государств ОТГ, который состоится в ноябре текущего года в Узбекистане, а также утвердили окончательные проекты документов, планируемых к подписанию в ходе данного мероприятия, отмечается в сообщении МИД РК.

Напомним, что Организация тюркских государств (ОТГ) была создана по инициативе Казахстана в 2009 году и до переименования в 2021 году была известна как Совет сотрудничества тюркоязычных государств. В настоящее время в организацию входят Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан. Венгрия и Туркменистан имеют статус наблюдателей.

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