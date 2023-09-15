Подготовка к выборам начинается

Вопросы организации и проведения прямых выборов акимов районов и городов областного значения в пилотных регионах рассмотрели на заседании Цент­ральной избирательной комиссии под председательством главы ЦИК Нурлана Абдирова.

В заседании приняли участие должностные лица и представители Генеральной прокуратуры, Агентства по делам государственной службы, министерств юстиции, внутренних дел, культуры и информации, а также представители политических партий и средств массовой информации. Председатели и члены территориальных избирательных комиссий областей, районов и городов областного значения участвовали в заседании в режиме видеоконференции.

Открывая заседание, Нурлан Абдиров отметил, что инициатива Главы государства о проведении прямых выборов акимов районов и городов областного значения является важным этапом процесса политических реформ, направленных на децентрализацию государст­венного управления и расширение прямого участия граждан в принятии решений на уровне местной исполнительной власти.

Необходимая правовая база для проведения данных выборов сформирована в прошлом году.

В соответствии с полномочиями маслихаты 17 областей утвердили 45 районов и городов областного значения (с полным перечнем можно ознакомиться на сайте ЦИК), где в пилотном режиме пройдут выборы, а также установили их дату – 5 ноября.

Заместитель председателя ЦИК Константин Петров на заседании представил информацию об утверж­дении Типового календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов и установлении форм избирательных документов, остановился на каждом этапе избирательной кампании.

Так, он отметил, что выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем назначения выборов, и заканчивается за 30 дней до дня голосования.

– Если на день окончания срока выдвижения выдвинуто менее двух кандидатов в акимы, то соответствующая территориальная избирательная комиссия вправе продлить срок выдвижения не более чем на три дня, – сообщил Константин Петров. – Выдвигать кандидатов могут политические партии из числа своих членов, а также сами граждане путем самовыдвижения – в этом случае им нужно будет набрать в свою поддержку подписи не менее 1% от общего числа избирателей, зарегист­рированных в соответствующем избирательном округе. Законом предусмотрен также третий способ: в случае если выдвинутых от партий и путем самовыдвижения кандидатов будет меньше двух, то вышестоящий аким вправе выдвинуть двух либо одного кандидата, потому что выборы обязательно должны проходить на альтернативной основе.

Регистрация кандидатов начинается после получения избирательной комиссией всех необходимых документов и заканчивается в 18.00 по местному времени за 25 дней до дня выборов.

Предвыборная агитация кандидатов начинается с момента окончания срока регистрации кандидатов, то есть за 25 дней до дня выборов, и заканчивается в 00.00 по местному времени дня, предшествующего дню выборов. Проведение предвыборной агитации регламентировано Конституционным законом «О выборах в РК».

Итоги выборов устанавливаются территориальной избирательной комиссией района (города) в течение трех дней. Избранным акимом считается кандидат, набравший наибольшее количество голосов.

Также Константин Петров проинформировал присутствующих об установлении форм избирательных документов для предстоящей выборной кампании. Так, Центризбиркомом утверж­дены 16 форм избирательных документов, предус­мотренных для оформ­ления выборных процедур избирательных комиссий на конкретных этапах кампании: выдвижения, регистрации и установлении итогов.

О требованиях к кандидатам в акимы районов, городов областного значения рассказал член ЦИК Шавхат Утемисов.

Он отметил, что для проверки соответствия кандидатов требованиям законодательства в сфере государственной службы кандидат в акимы представляет в соответствующую территориальную избирательную комиссию (ТИК) документы, перечень которых установлен совместным приказом председателя Агентства РК по делам государственной службы от 21 июня 2021 года № 102 и постановлением Центризбиркома от 22 июня 2021 года № 4⁄407.

В частности, согласно требованиям, выдвиженец должен быть не моложе 25 лет. Не имеют право быть избранными граждане, приз­нанные судом недееспособными, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Не могут быть кандидатами в акимы граждане, имеющие судимость, которая не погашена или не снята в установленном законом порядке, а также те, вина которых в совершении коррупционного преступления и коррупционного правонарушения в установленном законом порядке признана судом.

Он также отметил, что аким райо­на и города областного значения – это политический госслужащий, и ему предъявляются дополнительные требования по стажу работы и роду деятельности, образованию, которые установлены Квалификационными требованиями к отдельным политическим государст­венным должностям.

Более детально о квалификационных требованиях к кандидатам разъяснил заместитель председателя Агентства по делам государственной службы Азамат Жолманов.

Об электоральном обучении членов избирательных комиссий и других участников избирательного процесса на предстоящих выборах акимов рассказала член ЦИК Сабила Мустафина.

Она сообщила, что совместно с Центром электорального обучения были организованы два республиканских обучающих семинара: их участникам были разъяснены новеллы законодательства в части проведения выборов акимов, их практическое применения. Также были проведены тренинги по оформлению избирательной документации и эффективным коммуникациям с участниками избирательного процесса.

Разработан Учебно-методический комплекс (размещен на сайте ЦИК), в котором содержится совокупность правовых норм, информационных материалов, практических рекомендаций по вопросам организации и проведения выборов акимов районов и городов областного значения.

По словам Сабилы Мустафиной, цикл обучающих мероприятий будет продолжен и непосредственно в период кампании. Так, пройдут дистанционное обучение и тестирование для членов территориальных и участковых избирательных комиссий, а также ряд онлайн-семинаров для членов ТИК всех областей и 45 районов и городов областного значения.

Традиционно будут проводиться инспекционные выезды председателя и членов ЦИК в каждый район и город областного значения, в котором запланированы выборы.

Об информационном сопровож­дении выборов доложила член ЦИК Анастасия Щегорцова. В первую очередь она подчеркнула, что, в соответствии с конституционным законом, гласность и открытость являются основами деятельности избирательных комиссий. Заседания избирательных комиссий проходят в открытом формате. Могут присутствовать кандидаты, доверенные лица, наблюдатели, представители средств массовой информации.

Анастасия Щегорцова подчеркнула основные аспекты выборного законодательства, связанные с информационной работой, в том числе отметив, что избирательные комиссии должны создать все условия для свободного ознакомления всех заинтересованных лиц с их решениями. Приняты меры по обеспечению единообразия в наполнении сайтов ТИК актуальным контентом. А на сайте ЦИК вся информация регионов будет собрана в специальном разделе для удобства пользователей.

По данному вопросу председатель ЦИК поручил председателям ТИК обеспечить всем участникам избирательного процесса доступ к информации о выборах и взять работу в данном направлении под личный контроль. Нурлан Абдиров также обратил внимание коллег из Министерства культуры и информации на обеспечение своевременного и полного информационного сопровождения избирательной кампании.

Член ЦИК Асылбек Смагулов на заседании выступил с докладом по вопросу о рассмотрении обращений физических и юридических лиц в период подготовки и проведения предстоящих выборов.

Он напомнил участникам заседания, что порядок рассмотрения, приема, регистрации, возврата и отзыва обращений и жалоб регламентированы Конституционным законом «О выборах» и Админист­ративным процедурно-процессуальным кодексом. Также он обратил внимание на то, что, согласно требованиям Конституционного закона, территориальные избирательные комиссии руководят деятельностью нижестоящих территориальных и участковых избирательных комиссий, рассматривают заявления и жалобы на решения и дейст­вия (бездействие) участковых избирательных комиссий.

В свою очередь участковые избирательные комиссии обеспечивают организацию и проведение выборов и рассматривают заявления и жалобы по вопросам подготовки и организации голосования и принимают по ним решения. Таким образом, физическим и юридическим лицам необходимо обращаться в соответствующие избирательные комиссии на местах.

В ходе заседания секретарь ЦИК Мухтар Ерман дал разъяснения по вопросу института международного наблюдения на этих выборах. В частности, он отметил, исходя из опыта предыдущих кампаний, миссии международных наблюдателей проявляют интерес только к страновым избирательным кампаниям. На выборах в местные органы власти они, как правило, мониторинг не осуществляют.

Завершая заседание, Нурлан Абдиров подчеркнул, что перед ЦИК и центральными государственными и местными исполнительными органами, вовлеченными в избирательный процесс, стоит масштабная задача – необходимо обеспечить проведение предстоя­щих выборов в строгом соответствии с законодательством.

Учитывая, что подобные выборы проводятся впервые, со стороны Центральной избирательной комиссии будет оказан весь комплекс нормативной и методической поддержки. При этом ЦИК будет строго контролировать законность, прозрачность и справедливость предстоящих выборов.

Обращаясь к территориальным избирательным комиссиям, Нурлан Абдиров подчеркнул, что, как и во время прошлых кампаний, будут инспекционные поездки в пилотные районы и города, где состоятся выборы акимов.

Он также обратил внимание ТИК на обеспечение избирательных прав лиц с инвалидностью как один из важнейших приоритетов работы организаторов выборов. Глава ЦИК поручил держать на особом контроле вопрос создания условий для голосования на избирательных участках для данной категории избирателей.