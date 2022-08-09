Подготовка к взрослой жизни

Испечь ароматные булочки и хлеб, сварить борщ и навертеть котлеты, пришить пуговицу и сделать в подарок мягкую игрушку – все это могут воспитанники детского дома № 8 в Семее.

Воспитатели детского дома готовят ребят к реалиям взрослой жизни. Конечно, они обеспечены всем: сыты, обуты и одеты. Но это не значит, что ребята должны вырасти иждивенцами, поэтому трудовому воспитанию в детском доме уделяют особое внимание.

Здесь живут дети от 5 до 18 лет. Каждую субботу для тех, кто через год-два уйдет во взрослую жизнь, проводятся уроки домоводства. И по словам заместителя директора по учебной работе КГУ «Детский дом № 8» Алмагуль Абраковой, ребятам возиться на кухне очень нравится. Они обожают стряпать, готовить салаты и горячие блюда. С удовольствием ищут новые рецепты и воплощают их у плиты. Когда в детском доме проходят праздничные мероприятия и ожидается приезд гостей, юные кулинары под чутким руководством повара обязательно накрывают щедрый дастархан. Вот еще одна добрая традиция – проявлять гостеприимство.

Видя серьезное увлечение ребят кулинарией, члены попечительского совета детского дома преподнесли подарок – современное оборудование для кухни, которое поможет легко и быстро приготовить вкусные и полезные блюда.

Общественный фонд «Қолдау» объявил о конкурсе среди попечительских советов и других общественных организаций, работающих с детскими домами и интернатами. Малые гранты на 300 тыс. тенге должны помочь государственным учреждениям решать задачи воспитания и образования детей, их социа­лизации.

– Так появился проект попечительского совета детского дома № 8 в Семее, который мы назвали «Вкусный цех». Для его оборудования запланировали приобрести мультиварку, мультипекарь, гриль и пароварку – те современные гаджеты, которые помогают хозяйкам быстро и без особых усилий приготовить вкус­ную и здоровую пищу. Заодно ребята научатся пользоваться этими кухонными приборами, что, безусловно, пригодится им во взрослой жизни, – рассказывает председатель попечительского совета детского дома № 8 в Семее, президент ОФ «Центр семьи» Жанна Жибраева.

Идею одобрили, и проект «Вкус­ный цех» претворили в жизнь. На выделенные средства приобрели кухонное оборудование и привезли его в загородный лагерь, где воспитанники детского дома отдыхают все лето. Активисты и волонтеры «Центра семьи» тут же взялись за проведение мастер-классов, чтобы на деле показать работу оборудования. Закупили продукты. Ребята уже попробовали шарлотку и куриные котлеты собственного приготовления.

По словам активистов Цент­ра семьи, кулинарные мастер-классы расписаны практически на весь август. Причем опытные хозяйки сами волнуются перед уроком, как первоклассницы. Одна из них – директор ОФ «Центр семьи» Людмила Асташкина призналась, что накануне мастер-класса решила потренироваться на собственной кухне.

В конце августа запланирован «Праздник пирога». Он пройдет перед отъездом в город. Юные кулинары продемонстрируют свои навыки.

Попечительский совет придумал и другой проект: организацию мобильного швейного цеха на территории летнего лагеря. Все, что нужно для проекта – швейная машина, ткани, фурнитура и, самое главное–желание ребят научиться шить. Общественный фонд «Қолдау» с удовольствием поддержал и эту идею, выделив еще один малый грант в сумме 300 тыс. тенге.

Когда приобрели все необходимое, стали искать наставника, который сумеет обучить ребят управляться со швейной машиной, портновскими ножницами и иголками с нитками. Центр семьи обратился к своему давнему партнеру – владелицам сети магазинов и ателье «Белошвейка» Елене Рудченко и Альфие Дроздовой.

Научить ребят шить изъявила желание не только Елена Рудченко, но и ее племянница – гостья из Перми Анисья Анциферова, которая сама работает воспитателем в детском доме. На первом мастер-классе ребята учились кроить и шить мягкого мишку и фартук.

Причем постичь азы швейного дела изъявили желание не только девочки, но мальчики.

– Мы рассказываем, что шитье – это не только женское дело, приводим примеры портных-мужчин мирового уровня, талантливых поваров, – отметила Жанна Жибраева.

Ребята понимают, что, научившись шить, они смогут не только сэкономить семейные средства, но и пополнить свой гардероб красивыми и модными вещами, соз­данными собственными руками.

– Навыки шитья могут стать источником дохода и вдохновения для многих молодых людей. В этом мы убедились, когда пять лет назад по делам фирмы ездили в Корею. Там встретили огромное число молодых модельеров, которые открывают свои бутики авторской одежды. Почему бы этот пример не принять на воо­ружение и нашей молодежи? – говорит Елена Рудченко.

Работа мобильного швейного цеха тоже расписана на весь август. Юных модниц научат шить красивые юбки. А для самых маленьких воспитанников Анисья Анциферова придумала особый мастер-класс – изготовление мягких игрушек.

Все, чему научатся, ребята продемонстрируют на конкурсе «Мой любимый фартук» и на выставке.

– Мы знаем, что ребята, воспитывающиеся в детских домах и интернатах, находятся в группе риска. По большому счету, выйдя за порог детского дома, они не знают, как вести себя в этом большом мире. А реальная жизнь преподносит немало испытаний. Ребята должны быть готовы принять реальность такой, какая она есть. И в первую очередь они не должны пасовать перед бытовыми трудностями. Учиться хозяйству весело, в виде игр и конкурсов – вот чего мы хотим добиться в результате наших небольших социальных проектов, – говорит Жанна Жибраева.

Сейчас в ОФ «Центр семьи» на подходе еще один проект под названием «Чудесный сад». Вместе с ребятами волонтеры хотят высадить осенью около 200 саженцев плодово-ягодных деревьев.