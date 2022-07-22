Подозреваемого в избиении журналистки задержали в Атырау

Мужчину, подозреваемого в избиении журналистки Олеси Вертинской, задержали полицейские в Атырау, сообщает Kazpravda.kz.

В Департаменте полиции Атырауской области сообщили, что 19 июля около 09:30 часов на улице Муталиева в микрорайоне Жумыскер корреспонденту информационного портала "Дорожный контроль" Вертинской О. были нанесены телесные повреждения.

"Подозреваемый 1999 года рождения был установлен и задержан. По данному факту проводится расследование по части 2 статьи 107 Уголовного кодекса РК", – говорится в сообщении.

Иная информация не подлежит опубликованию в соответствии со статьей 201 УПК РК.