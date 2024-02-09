Подозреваемого в вымогательстве задержали полицейские Жетысу

Фото: polisia.kz

Полицейские подразделения по борьбе с организованной преступностью задержали жителя Каратальского района, подозреваемого в вымогательстве денег у главы одного из крестьянских хозяйств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК.

– Оперативные работники задержали мужчину, который, угрожая физической расправой, требовал миллион тенге у главы одного из крестьянских хозяйств. Подозреваемый взят под стражу, – отметил и.о. начальника УБОП ДП области Жетысу Аслан Абылов.

По факту вымогательства возбуждено уголовное дело, расследование продолжается, добавил он.