Подозреваемых в дерзком разбое задержали в Астане

Фото: ДП СКО

Полицейские Северо-Казахстанской области задержали подозреваемых в разбойном нападении на жителя Тайыншинского района и его племянника, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на ДП региона

По информации полицейских, неизвестные ворвались в дом 41-летнего сельчанина, связали скотчем его и 12-летнего племянника, после чего похитили деньги, два сотовых телефона и золотые изделия. Сумма ущерба предварительно составила порядка 640 тысяч тенге.

Когда злоумышленники покинули дом, мальчик сумел зубами сорвать скотч с рук и побежал к дому участкового инспектора полиции. Сообщение о совершённом преступлении поступило в отдел полиции района в 23:40.

Все силы полиции незамедлительно были задействованы для розыска подозреваемых. Стражи порядка проверяли подучётных, собирали информацию о приезжих людях и чужих автомобилях, работали с вещественными доказательствами.

«В результате были установлены четверо подозреваемых — жители СКО и Акмолинской области в возрасте от 30 до 38 лет, — рассказал начальник управления криминальной полиции ДП СКО полковник полиции Иван Терзиди. — Оперативники УКП и ОП Тайыншинского района задержали их на территории Астаны».

В настоящее время трое фигурантов содержатся под стражей. Часть похищенного изъята, ведётся досудебное расследование по факту разбоя.

Согласно санкции статьи 192 Уголовного кодекса РК, разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилое помещение, наказывается лишением свободы на срок от 7 до 12 лет, добавил полковник.