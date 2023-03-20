Подозреваемый в изнасиловании двух девочек выпрыгнул из окна полицейского участка в Актау

Мужчина признал свою вину, отметили в полиции, добавив, что спустя несколько дней он скончался в больнице.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

В Актау подозреваемый в изнасиловании двух девочек выпрыгнул из окна второго этажа отделения полиции. Позже мужчина скончался в больнице, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на inAktau.kz.

Как рассказали полицейские, 5 февраля с заявлением по факту изнасилования девочек 12 и 16 лет обратилась их мать.

В ходе опроса потерпевших выяснилось, что подозреваемый – близкий знакомый родителей девочек. Свои развратные действия он осуществлял с 2019 года.

«Он, обманывая молодых девочек, исполнял их желания, тем самым реализовал свои злые умыслы. Данный факт был зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований по части 4 статье 120 УК РК (Изнасилование несовершеннолетних). Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование. Мужчина признал свою вину и в тот же день выпрыгнул из окна второго этажа полицейского участка с намерением покончить жизнь самоубийством. Спустя несколько дней он скончался в больнице», - сообщили в департаменте полиции Мангистауской области.

Иная информация в интересах следствия не разглашается.