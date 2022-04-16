В Нур-Султане проводится общегородской субботник. 150 волонтеров и активной молодежи города вышли на очистку прибрежной территории реки Есиль, где и была обнаружена подозрительная находка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

"Во время уборки прибрежной территории реки Есиль в районе мечети Ырыскельды қажы один из координаторов волонтеров обнаружил подозрительный пакет весом около 2-3 кг. Содержимое свертка напоминало наркотическое вещество", - говорится в сообщении.

«Волонтер незамедлительно поставил в известность сотрудников департамента полиции, после чего находка была передана правоохранительным органам для выяснения содержимого. Отмечу, что экологические акции полезны не только тем, что мы очищаем окружающую среду, но и бывают непредсказуемые находки, возможно, несущие пагубное влияние на здоровье граждан. Приятно осознавать, что волонтеры города продвигают культуру нулевой терпимости к любому проявлению наркомании. К чему мы призываем всю столичную молодежь», - отметил руководитель Управления по вопросам молодежной политики столицы Кайрат Камбаров.

Акимат призывает жителей и гостей столицы, принимающих активное участие в субботниках, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом органам полиции, добавили в пресс-службе.