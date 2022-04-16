Фото пресс-службы акимата Нур-Султана
Общество
Подозрительный сверток нашли во время субботника в Нур-Султане

В Нур-Султане проводится общегородской субботник. 150 волонтеров и активной молодежи города вышли на очистку прибрежной территории реки Есиль, где и была обнаружена подозрительная находка, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Нур-Султана.

"Во время уборки прибрежной территории реки Есиль в районе мечети Ырыскельды қажы один из координаторов волонтеров обнаружил подозрительный пакет весом около 2-3 кг. Содержимое свертка напоминало наркотическое вещество", - говорится в сообщении.

«Волонтер незамедлительно поставил в известность сотрудников департамента полиции, после чего находка была передана правоохранительным органам для выяснения содержимого. Отмечу, что экологические акции полезны не только тем, что мы очищаем окружающую среду, но и бывают непредсказуемые находки, возможно, несущие пагубное влияние на здоровье граждан. Приятно осознавать, что волонтеры города продвигают культуру нулевой терпимости к любому проявлению наркомании. К чему мы призываем всю столичную молодежь», - отметил руководитель Управления по вопросам молодежной политики столицы Кайрат Камбаров.

Акимат призывает жителей и гостей столицы, принимающих активное участие в субботниках, в случае обнаружения подозрительных предметов незамедлительно сообщать об этом органам полиции, добавили в пресс-службе.

Популярное

Все
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 16 апреля
Смерть учителя во время тестирования прокомментировала вице-министр образования
Казахстанец нокаутировал аргентинского "Питбуля" в Лондоне
С 18 апреля отключат отопление в Нур-Султане
Закон по вопросам воинской службы и жилищных отношений подписал Президент Казахстана
Год детей в городе Шу продолжается спортивными соревнованиями
Подозрительный сверток нашли во время субботника в Нур-Султане
Министр обороны наблюдал действия подразделений в горной местности в ходе учения
Партия «AMANAT»: встречи в регионах продолжились на востоке страны
15 апреля 2022
Теплицу площадью 500 га построят в Туркестанской области
В Правительстве рассмотрели итоги работы "KAZAKH INVEST" в 2021 году
Токаев поручил реформировать национальный холдинг "Зерде"
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Чиновники взяли тысячу долларов за покровительство над казино в Капчагае
Памятник Розе Баглановой открыли в Алматы
Тимур Ташимбаев назначен первым заместителем Генпрокурора РК
Педагог повесился после признания ученицы об их отношениях в Костанайской области
Использовать флаг ещё более свободно могут разрешить в Казахстане
Чиновники брали взятки за продление инвалидности в Атырауской области
Курс по гендерным вопросам в региональном измерении провели в Казахстане
"Tide", "Ariel" и "Миф" производили подпольно в Шымкенте
Создали специальный сайт: мошенники от лица "КазМунайГаз" привлекают деньги казахстанцев
Вопросы сотрудничества обсудили Премьер Казахстана и Посол Кыргызстана
Президент принял посла Казахстана в КНР Шахрата Нурышева
"Охотятся за персональными данными казахстанцев" – Нацбанк предупредил о мошенниках
Из детсада на операцию: полицейские выяснили, как получил травмы ребенок в Туркестанской области
Токаев поговорил по телефону с Наследным принцем Саудовской Аравии
Какая погода ожидает казахстанцев в эти выходные
Полиция Нур-Султана прокомментировала рассылку о проезде под запрещающие дорожные знаки
15 апреля 2022
Представлена карта разделения городов и районов на Карагандинскую и Улытаускую области
Как будут отменять коммунальное "рабство" для потребителей в Казахстане
Преподавание истории в школах и вузах: что изменится, рассказал глава МОН
У казахстанцев не будут требовать сканированные копии документов
Бекзат Жусупов стал замруководителя Канцелярии Премьер-министра РК
Пятерых детей увезли в больницу после пожара в школе Павлодара
Вкладчики ликвидируемых банков в Казахстане могут получить гарантийные выплаты до 1 мая
Чем заняты госслужащие целыми днями, рассказали в Минцифры
Реестр госуслуг расширят в Казахстане
Назначен новый заместитель министра обороны РК
Платформу цифрового правительства разработают казахстанские IT-компании
Избил бывшую супругу на глазах у матери: мужчину задержали в Нур-Султане
Втрое сократят закуп офисной бумаги госорганы Казахстана
Защиту прав заемщиков усилят в Казахстане: подписан новый документ
ДТП в Караганде: автомобиль "взобрался" на уличное ограждение
Завышенные счета выставлял потребителям Астанаэнергосбыт
Пять лет проведут в тюрьме за организацию финпирамиды две жительницы Нур-Султана
Шавкат Рахмонов узнал дату боя против легендарного бойца UFC
В порядке уточнения
Забыли ребенка и оставили одного взаперти в детсаду в Косшы - видео

Читайте также

Общество
С 18 апреля отключат отопление в Нур-Султане
Общество , Технологии
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в К…
Общество
Чиновники взяли тысячу долларов за покровительство над кази…
Президент , Общество
Использовать флаг ещё более свободно могут разрешить в Каза…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021