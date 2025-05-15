собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

фото пресс-службы облакимата

Положение о Консультативной платформе центральных избирательных органов (КП ЦИО) государств – членов Организации тюркских государств (ОТГ) подписано в Туркестане. В церемонии подписания документа приняли участие главы центральных избирательных органов Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана и страны-наблюдателя при ОТГ – Венгрии.

Также в мероприятии участвовали представители ОТГ, Всемирной ассоциа­ции избирательных органов (A-WEB), Парламентской ассамблеи тюркских государств (ТюркПА), Тюркской академии, ученые из стран ОТГ, депутаты Парламента РК, члены Экспертного совета при Центральной избирательной комиссии РК, председатели казахстанских территориальных избирательных комиссий.

Создание Консультативной платформы центральных избирательных органов государств – членов Организации тюркских государств инициировано Президентом Касым-Жомартом Токаевым на 10-м юбилейном саммите ОТГ, состоявшемся 3 нояб­ря 2023 года в Астане.

На церемонии подписания Положения КП ЦИО ОТГ председатель ЦИК РК Нурлан Абдиров зачитал приветственное письмо Президента Казахстана, в котором выражена благодарность руководителям братских стран за поддержку предложения по созданию консультативной платформы и уверенность, что реализация данной инициативы окажет содействие развитию избирательных систем государств – участников организации. Также отмечено символическое значение того, что подписание документа состоялось в Туркестане – духовной столице тюркского мира.

«Учитывая важность вопросов, поддерживаю проведение конференции «Тюркский мир: традиции, практика и перспективы развития избирательных систем». Эти мероприятия, безусловно, еще больше углубляют сотрудничество между братскими странами с общими историческими корнями», – говорится в приветствии Главы государства.

Приветственные письма также направили председатель Сената Парламента РК Маулен Ашимбаев и председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов.

В ходе мероприятия председатель ЦИК РК отметил, что, по информации из открытых источников, на сегодняшний день в государствах – членах ОТГ насчитывается 96,5 млн избирателей. За последние два года в данных странах состоялось 15 выборов разного уровня. Он также подчеркнул: создание площадки для диалога в столь важной политической сфере будет способствовать повышению качества, эффективности и инклюзивности избирательных процессов.

К собравшимся обратились главы центральных избирательных органов государств – членов ОТГ: Азербайджана – Мазахир Панахов, Кыргызстана – Тынчтык Шайназаров, Турции – Ахмет Йенер, Узбекистана – Зайниддин Низамходжаев. Также было зачитано приветственное письмо главы Национального избирательного офиса Венгрии Аттилы Надь. В ходе мероприятия выступили генеральные секретари ОТГ Кубанычбек Омуралиев, A-WEB – Ин-шик Чжанг, ТюркПА – Мехмет Сурейя Эр и вице-президент Тюркской академии Асхат Кесикбаев.

Положение о Консультативной платформе центральных избирательных органов предполагает системное сотрудничество между центральными избирательными органами государств – членов ОТГ, направленное на укрепление взаи­мопонимания и повышение эффективности избирательных процессов, развитие контактов и координацию путем организации международных миссий наблюдателей ОТГ на выборах и референдумах в государствах-членах.

Документ создает платформу для диалога, обмена информацией, опытом и передовыми практиками в области избирательных процедур, содействует развитию сотрудничества между избирательными органами государств – членов Организации тюркских государств. Консультативная платформа сосредоточит усилия на внедрении инновационных подходов и технологий в избирательные процессы, координацию деятельности ЦИО государств – членов ОТГ по проведению электоральных мероприятий.

Члены КП ЦИО ОТГ указали на необходимость содействия обмену экспертами и учебно-методическими материалами между избирательными органами, участия в наблюдении за выборами для изучения опыта других стран и развития избирательной системы.

На полях мероприятия состоя­лись двухсторонние встречи председателя ЦИК РК с коллегами из Азербайджана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Венгрии, а также с руководством ОТГ, A-WEB, ТюркПА.

В тот же день на базе Международного Казахско-турецкого университета им. Х. А. Ясауи под эгидой Консультативной платформы прошла международная научно-практическая конференция «Тюркский мир: традиции, практика и перспективы развития избирательных систем». На ней обсуждались сложившиеся традиции выборности в тюркском сообществе, анализировались избирательные системы тюркских государств, отмечались их достижения и перспективы.