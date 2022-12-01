Подписка в один клик?

По мнению разработчиков, приложение поможет казахстанской читательской аудитории избежать ряда неудобств, с которыми она сталкивается при оформлении подписки на любимые издания в городских почтовых отделениях, в первую очередь – с очередями.

Разработчики представили прототип системы – интерактивную модель. Возможно, сегодня она не совсем точно отражает дизайн будущего приложения, но представители «Казпочты» и редакторы ведущих изданий страны уже смогли ознакомиться с логикой его работы.

– Приложение создано, осталось довести его до ума, чтобы избежать жалоб от пользователей. Проект на данный момент финансируется за счет доходов от других сервисов, – отметила председатель правления АО «Казпочта» Асель Жанасова. – Понимаем, что нужно мониторить службу курьерской доставки, конт­ролировать процесс, для того чтобы читатели своевременно получали подписные издания. Мобильное приложение рассматриваем как дополнительный сервис для определенного сегмента казахстанцев, его расширения. Кто-то любит в почтовые отделения приходить, кто-то порадуется комфорту, который сможет предоставить мобильный сервис.

Нужно отметить, что о необходимости внедрения онлайн-подписки говорилось уже давно. Оцифровку этой услуги ждали с нетерпением. Но только сейчас короткими шагами «Казпочта» начала наконец подбираться к намеченной цели.

Само собой, в век цифровых скоростей «черепаший спринт» может обернуться тем, что подобные приложения разработают более резвые организации, заключив с редакциями прямые договоры. Хотя без «Казпочты» все равно не обойтись, и любая цифровая инициатива так или иначе будет упираться в сотрудничество с почтовиками, которые в конечном итоге и должны заниматься распространением печатных СМИ.

А вот это и есть главный вопрос, требующий решения. Цифровой сервис облегчит оформление, но не получение услуги. Это как водопровод, который заканчивается в 10 км от села. Вроде он есть, но оставшиеся километры приходится таскать воду ведрами.

Дороговизна услуг типографии и рост цен на бумагу, падение тиражей, снижение спроса на печатные издания, безалаберный подход в сфере доставки подписных изданий – все эти факторы фактически «убивают» газеты и журналы.

Преданные любимым изданиям казахстанцы идут в почтовые отделения, платят деньги за подписку и хотят получать свежие выпуски. Но иной раз получают одной пачкой все пять вышедших за неделю номеров «Казахстанской правды». Такая неэффективная работа почты сказывается в том числе на репутации бумажных газет, материалы в которых теряют в глазах читателей нужность, оперативность и остроту.

К слову, мобильное приложение для осуществления онлайн-подпис­ки – ноу-хау не для всей читательской аудитории. Однократное его использование потребует скачивания, «привязки» банковской карточки, да и в целом умелого «серфинга» в интернет-пространстве.

Читатели определенной возрастной категории далеки от цифрового мира. Освоение нового дается им не так быстро и легко, собственно, по этой причине они и отдают предпочтение любимой и проверенной временем печатной, «живой» газете.

Стоит отметить, что в Алматы почтовые отделения с подпиской работают на должном уровне. Придя в любой филиал АО «Казпочта», можно взять талон и оформить полугодовую или годовую подписку на наше издание при наличии документа, удостоверяющего личность. В почтовом отделении заверяют, что курьеры доставляют свежие газеты подписчикам вовремя.

Хотелось бы, чтобы и в селах и отдаленных городах примером сервиса доставки являлись города республиканского значения. Почтовые отделения должны учитывать необходимость предоставления информации, наружной рекламы, промороликов, повествующих о подписке на казахстанские печатные издания.

Мы в свою очередь напоминаем о продолжении подписной кампании и предлагаем нашим уважаемым читателям держать руку на пульсе времени, быть в курсе пос­ледних новостей, составлять свой личный взгляд на происходящие события в стране и оставаться с нами в 2023 году!