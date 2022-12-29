Подростка с ружьем встретили полицейские на одной из улиц ночного Павлодара

Подростка с ружьем задержали 29 декабря полицейские города Павлодара, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz .

Фото: polisia.kz

Променад 17-летнего парня с гладкоствольным, одноствольным, пятизарядным ружьем МЦ-21-12 в 02:52 по улице Торайгырова в Павлодаре прервали инспекторы батальона патрульной полиции. Оружие было в незачехленном виде.

Рядом с подростком находился отец, который, как позже подтвердило медицинское освидетельствование, был пьян. Он и оказался хозяином изъятого ружья.

«По данному факту в отношении 46-летнего владельца оружия за нарушение правил его ношения возбуждено административное производство по статье 484, наложен штраф в 10 МРП. Имеющиеся 2 единицы оружия у владельца изъяты. Также у владельца аннулировано действие разрешения на хранение и ношение гражданского оружия.

Кроме того, за нахождение в алкогольном опьянении в общественном месте мужчина привлечен к ответственности и по статье 440, наложен штраф в 5 МРП», – сообщил первый заместитель начальника Департамента полиции Павлодарской области Жаскайрат Каиров.

В ДП отметили, что с начала года стражи правопорядка проверили 10 781 владельца гражданского оружия, по результатам к административной ответственности привлечены 693 человека. За различные нарушения аннулировано разрешение у 13 хозяев оружия.