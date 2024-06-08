Подросток пришел на помощь

Общество
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Асет Калымов, Алматинская область

На днях в одном из домов частного сектора Алматы случился пожар. Оказавшийся рядом 15-летний школьник Ихсан Камитбек, не раздумывая, бросился в горящее здание.

фото пресс-службы акимата Алматинской области

В считаные минуты он вывел из дома бабушку с внуком, а затем вместе с пришедшими на помощь соседями стал тушить огонь. Прибывшие пожарные ликвидировали очаг возгорания.

Ихсан живет в селе Боралдай Илийского района. По словам односельчан, мальчик оказался настоящим героем, не прошел мимо чужой беды. Он проявил смелость и решительность в критический момент, и его поступок служит ярким примером для молодого поколения.

Выразив огромную благодарность отзывчивому юноше, спасенная пенсионерка пожелала ему успехов и процветания. В свою очередь директор гимназии № 39 поселка Боралдай Гулсим Какенова отметила, что Ихсан учится хорошо, активно участвует в общест­венной жизни школы, помогает сверстникам и ученикам младших классов.

В тот же день представители Илийского районного отдела образования вручили Ихсану грамоту и ценный подарок, а его родителям благодарственное письмо за примерное воспитание сына.

#школьник #Алматы #пожар #благодарность #Ихсан Камитбек

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