Подросток скончалась в самолете над Казахстаном

В департаменте полиции на транспорте подтвердили информацию о скоропостижной смерти несовершеннолетней пассажирки на борту самолета, летевшего в Турцию рейсом "Казань - Анталья", передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как сообщают в соцсетях, подросток летела на отдых с семьей, как вдруг ей стало плохо с сердцем. Самолет экстренно сел в аэропорту Уральска в Казахстане.

Факт скоропостижной смерти несовершеннолетней пассажирки авиарейса «Казань - Анталья» в департаменте полиции на транспорте подтвердили.

"17 сентября текущего года линейным отделом полиции на станции Уральск было начато досудебное расследование по факту смерти лица без признаков насильственной смерти", – сообщили в ДП, добавив, что иная другая информация по делу разглашению не подлежит.