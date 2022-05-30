"Подтягивать" свои знания летом останутся около 2 млн казахстанских школьников

Работа летней школы стартовала в Казахстане с 26 мая. Она продлится до 17 июня. На сегодня "подтягивают" свои знания около 2 миллионов детей, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки РК, передает Kazpravda.kz.

Сообщается, что летняя школа организована для всех школьников, кроме учащихся 9, 11 классов, так как им предстоит сдать экзамены. Занятия проводятся с понедельника по пятницу. Учеба проходит по основным учебным предметам, среди которых "Математика", "Казахский язык", "Английский язык", "Физика", "Химия" и др.

"Занятия в рамках летней школы будут проходить независимо от наполняемости класса. Это прекрасная возможность для детей. Все желающие смогут восполнить свои пробелы в знаниях или получить новые знания. Учеба проходит по гибкому графику в интересном формате – проводятся уроки в музеях, на свежем воздухе, различные экскурсии. Признаться честно, мы знаем, что летом дети зачастую проводят время за играми в смартфонах. Конечно, при любой возможности родители должны разъяснять детям, что лучше потратить время на чтение книг или учебу, поиск знаний. Для того, чтобы желание учиться в летней школе было сильнее, учителя не будут ставить оценки и давать домашние задания. Администрации школ и учителя должны будут создать все условия, чтобы учеба в летнее время была максимально интересной и познавательной. Мы уже получаем положительные отзывы от родителей", – рассказала председатель Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Гульмира Каримова.

После завершения летней школы учителя отправятся в ежегодный отпуск, который увеличился с 42 до 56 дней.