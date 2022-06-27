Подвели итоги конкурса

В преддверии Дня работника средств массовой информации партия «AMANAT» подвела итоги республиканского конкурса среди журналистов.

Как напомнил на церемонии награждения исполнительный секретарь «AMANAT» Асхат Оралов, медиапремия партии имеет более чем 10-летнюю историю. В этом году конкурс был переформатирован: номинации теперь сформулированы не по жанровому, а по тематическому принципу. Также введены специальные премии: «Сөз зергері» имени Ахмета Байтурсынова и «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова.

– Журналистика – профессия, требующая не только глубоких знаний, но и приверженности принципам объективности, активной гражданской позиции. Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым проводится курс масштабных реформ, и именно журналисты играют важнейшую роль в формировании общественного мнения. Думаю, нынешнее мероприятие придаст дополнительный импульс общей синергии в медиасфере, и в целом конкурс будет способствовать расширению информацион­ного пространства в условиях построения Нового Казахстана, – отметил Асхат Оралов.

Как сообщил председатель конкурсной комиссии, известный журналист, акын, депутат Мажилиса Парламента Жанарбек Ашимжанов, в этом году на соискание медиапремии было направлено более 260 заявок.

– Нас радует, что более 70% поступивших работ пришли от региональных СМИ, в том числе от районных изданий. Также большую активность проявили молодые журналисты. То есть мы видим большой интерес как со стороны мэтров отечественной журналистики и блогосферы, так и начинающих специалистов, – подчеркнул Жанарбек Ашимжанов.

Номинаций медиапремии «Amanat-2022» было определено девять, и решением конкурс­ной комиссии победителями стали: в номинации «Лучший материал о строительстве Нового Казах­стана» – корреспондент телеканала «КТК» Аскарбек Казангап; в номинации «Лучший материал о социальной проблематике» – старший корреспондент общественно-политической газеты «Прикаспийская ком­муна» Анжела Ли; в номинации «Лучший материал о регионе» – коррес­пондент телеканала «Хабар 24» по Акмолинской области Дамир Шайдаров; в номинации «Лучший материал о молодежи» – корреспондент информационного агентства Dalanews.kz по Абайской облас­ти Куаныш Смагулов; в номинации «Лучший материал о духовно-культурном развитии» – корреспондент телеканала «Хабар» Индира Жылкайдарова; в номинации «Лучший материал о 30-летии государственных символов» – корреспондент Жанакорганской районной газеты «Жаңақорған тынысы» Алибек Жарыкбаев; в номинации «Лучший материал о трансформации партии «АМАNAT» – режиссер Телерадиокомплекса Президента РК Вадим Ширяев.

Обладателем премии «Сөз зергері» имени Ахмета Байтурсынова стал корреспондент рес­публиканской газеты Egemen Qazaqstan по Туркестанской области Елшибай Галымжан, премии «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова – руководитель дирекции информационно-аналитических программ телеканала Qazaqstan Жалгас Алтаев.

Кроме того, премия за активную гражданскую позицию присуждена блогеру, автору мотивационных книг, телеведущему Даулету Мукаеву.