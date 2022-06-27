Свежий выпуск
Подвели итоги конкурса
Александр Бри

В преддверии Дня работника средств массовой информации партия «AMANAT» подвела итоги республиканского конкурса среди журналистов.

Как напомнил на церемонии награждения исполнительный секретарь «AMANAT» Асхат Оралов, медиапремия партии имеет более чем 10-летнюю историю. В этом году конкурс был переформатирован: номинации теперь сформулированы не по жанровому, а по тематическому принципу. Также введены специальные премии: «Сөз зергері» имени Ахмета Байтурсынова и «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова.

– Журналистика – профессия, требующая не только глубоких знаний, но и приверженности принципам объективности, активной гражданской позиции. Президентом страны Касым-Жомартом Токаевым проводится курс масштабных реформ, и именно журналисты играют важнейшую роль в формировании общественного мнения. Думаю, нынешнее мероприятие придаст дополнительный импульс общей синергии в медиасфере, и в целом конкурс будет способствовать расширению информацион­ного пространства в условиях построения Нового Казахстана, – отметил Асхат Оралов.

Как сообщил председатель конкурсной комиссии, известный журналист, акын, депутат Мажилиса Парламента Жанарбек Ашимжанов, в этом году на соискание медиапремии было направлено более 260 заявок.

– Нас радует, что более 70% поступивших работ пришли от региональных СМИ, в том числе от районных изданий. Также большую активность проявили молодые журналисты. То есть мы видим большой интерес как со стороны мэтров отечественной журналистики и блогосферы, так и начинающих специалистов, – подчеркнул Жанарбек Ашимжанов.

Номинаций медиапремии «Amanat-2022» было определено девять, и решением конкурс­ной комиссии победителями стали: в номинации «Лучший материал о строительстве Нового Казах­стана» – корреспондент телеканала «КТК» Аскарбек Казангап; в номинации «Лучший материал о социальной проблематике» – старший корреспондент общественно-политической газеты «Прикаспийская ком­муна» Анжела Ли; в номинации «Лучший материал о регионе» – коррес­пондент телеканала «Хабар 24» по Акмолинской области Дамир Шайдаров; в номинации «Лучший материал о молодежи» – корреспондент информационного агентства Dalanews.kz по Абайской облас­ти Куаныш Смагулов; в номинации «Лучший материал о духовно-культурном развитии» – корреспондент телеканала «Хабар» Индира Жылкайдарова; в номинации «Лучший материал о 30-летии государственных символов» – корреспондент Жанакорганской районной газеты «Жаңақорған тынысы» Алибек Жарыкбаев; в номинации «Лучший материал о трансформации партии «АМАNAT» – режиссер Телерадиокомплекса Президента РК Вадим Ширяев.

Обладателем премии «Сөз зергері» имени Ахмета Байтурсынова стал корреспондент рес­публиканской газеты Egemen Qazaqstan по Туркестанской области Елшибай Галымжан, премии «Телевизия үздігі» имени Шерхана Муртазы и Камала Смаилова – руководитель дирекции информационно-аналитических программ телеканала Qazaqstan Жалгас Алтаев.

Кроме того, премия за активную гражданскую позицию присуждена блогеру, автору мотивационных книг, телеведущему Даулету Мукаеву.

Популярное

Все
Сильный ветер сорвал кровли более чем 40 домов и школ в Акмолинской области
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 июня
ВОЗ: Оспа обезьян не является чрезвычайной ситуацией международного значения
Казахстанец Шавкат Рахмонов досрочно выиграл четвертый бой в UFC
Найдено тело пропавшего на озере Шалкар мальчика
Четыре человека утонули в Капшагайском водохранилище
45-градусная жара придет в Казахстан
Выступление Токаева в Петербурге вызвало большой резонанс в казахстанском обществе
О Токаеве пишут влиятельные СМИ многих стран после выступления на ПМЭФ
На сообщения о задержке Казахстаном российских вагонов с углем отреагировали в МИИР
Цены в школьных столовых ужаснули министра просвещения
"Намеренно травят" – пальмовым маслом пугают казахстанцев в соцсетях
Казахстанские школы обяжут публиковать меню в Интернете
Уроки истории: как начиналась самая тяжелая и жестокая война XX века
16-летнюю школьницу будут судить за убийство матери в Актобе
Марат Башимов высказался о прошедшем Национальном курултае
Убившая родную мать актюбинская школьница впервые рассказала подробности преступления
Я – новый хозяин: рейдеры в Казахстане вышли на новый уровень махинаций
Медицинский поезд посетит новые области Казахстана – расписание
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 19 июня
Новая стратегия независимого Казахстана
Умер певец Пьер Нарцисс
Семья из четырех человек погибла при пожаре в Житикаре – СМИ
Дело о "Mudarabah Capital": вайнерам Туребаеву и Шерниязову вновь продлили арест
Казахстанская гонщица завоевала историческую медаль чемпионата Азии
Водный вопрос может снова обостриться в Атырауской области
Отцу погибшего от рук террористов казахстанского солдата подарили автомобиль
В Казахстане в очередной раз переносят сроки введения GPP
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в Конституцию Республики Казахстан»
Отверткой в сердце: очевидцы рассказали об убийстве пассажира такси в Каскелене
Появилось видео последнего прыжка казахстанца для ролика в TikTok в Актау
Известные казахстанцы высказались о прошедшем референдуме
Назарбаев впервые высказался о находящихся под следствием родственниках
Шура спел на улице в Нур-Султане
Возраст выхода на пенсию поднимут военнослужащим в Казахстане
Дефицит казахстанского газа через три года спрогнозировал министр энергетики
Уникальные материалы об истории Казахстана привезли из-за границы
Нурсултан Назарбаев ответил на вопрос о своих дальнейших планах
Папа Римский сделал заявление насчет Казахстана
"Мальчик 3 часа избивал девочку в детском центре развития": возбуждено уголовное дело
Чем грозит Казахстану "лихорадка" мирового продовольственного рынка
Евросоюз выступил с заявлением о референдуме в Казахстане
На инцидент с оскорблением флага Казахстана на концерте в Алматы отреагировал Госсекретарь
Цены на бензин марки АИ-95 могут вырасти в Казахстане
Что осталось от Аральского моря, показал космонавт с борта МКС
Как матери семерых детей удается возглавлять республиканскую общественную приемную партии "AMANAT"

Читайте также

Свежий выпуск
Тренд на хозяйственность
Свежий выпуск
Медиаизмерения в новой реальности
Свежий выпуск
Высшие ценности государства
Свежий выпуск
Выявлять и предупреждать

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]