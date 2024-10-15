Подвели итоги турнира

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Как сообщили в Казахстанской федерации шахмат, турнир, собравший 121 участника из 15 стран, является вторым этапом Кубка Казахстана-2024. Большинство шахматистов – международные мастера или гроссмейстеры.

С первых дней лидерство обозначил украинец, хотя на старте он был только 11-м по рейтингу. Виталий Бернадский одержал шесть побед, в том чис­ле над фаворитами – китайцем Сюй Сянюем и представителем Индии С. П. Сетураманом. Также он зафиксировал две ничьи с шахматистами Бай Жиньши и Леваном Панцулая. Второе место занял Бай Жиньши, третье – Жахонгир Вахидов, четвертое поделили россиянин Илья Ильюшенок и спортсмен из Узбекистана Тимур Гареев.

Международный шахматный турнир Oskemen Open 2024 проходил в Усть-Каменогорске со 2 по 10 октября. Призовой фонд соревнований составил 24 млн тенге.