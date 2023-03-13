Поджегшего женщину и ребенка жителя Рудного освободили от уголовной ответственности

Общество
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Мужчина признан невменяемым и приговорен к принудительному лечению в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Иллюстративное фото: Kazpravda.kz

В специализированном межрайонном суде по уголовным делам Костанайской области рассмотрено уголовное дело жителя Рудного, год назад облившего керосином свою соседку и ее ребенка, сообщает Kazpravda.kz.

Как сообщила пресс-служба СМУС, мужчина признан невменяемым и приговорен к принудительному лечению в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Напомним, инцидент произошел 16 марта.

По данным суда, «житель города Рудного М., страдающий психическим заболеванием, в силу которого, не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий, на почве неприязненных отношений, облил горящей легковоспламеняющейся жидкостью свою соседку Б. и её малолетнего сына Б., 2018 года рождения. В результате женщине и её сыну были причинены термические ожоги тела, относящиеся к тяжкому вреду здоровья».

«Действия М. не были доведены до конца по независящим от него обстоятельствам, поскольку пламя на потерпевших было потушено другим человеком, находившимся на тот момент в квартире, и своевременно была оказана скорая медицинская помощь.

Вина М. в совершении запрещенного уголовным законом общественно опасного деяния, который в момент совершения деяния находился в состоянии невменяемости вследствие наличия у него психического заболевания, подтвержден показаниями свидетелей и эксперта-психиатра, а также материалами уголовного дела, в том числе заключением стационарной комплексной судебной психолого-психиатрической экспертизы», - рассказали в пресс-службе СМУС.

Судом постановлено, что согласно статье 16 УК, не подлежит уголовной ответственности лицо, которое во время совершения общественно опасного деяния, предусмотренного настоящим кодексом, находилось в состоянии невменяемости, то есть не могло осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) или руководить ими вследствие хронического психического заболевания, временного психического расстройства, слабоумия или иного болезненного состояния психики. К лицу, признанному невменяемым, судом могут быть применены принудительные меры медицинского характера.

«В этой связи производство по уголовному делу в отношении М. судом прекращено, и он освобожден от уголовной ответственности в силу прямого требования уголовного закона. При этом, суд назначил М. принудительное лечение в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением.

Гражданский иск потерпевшей Б. о компенсации морального вреда удовлетворён судом в полном объеме. Постановление не вступило в законную силу», - сообщили в СМУС.

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